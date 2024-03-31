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Haberler > Magazin > Hakan Peker umduğunu bulamadı! Safranbolu'da aldığı oy oranı ile şaşırttı

Hakan Peker umduğunu bulamadı! Safranbolu'da aldığı oy oranı ile şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Peker umduğunu bulamadı! Safranbolu&#039;da aldığı oy oranı ile şaşırttı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti'den Safranbolu Belediye Başkan Adayı olan ünlü şarkıcı Hakan Peker umduğunu bulamadı. İlçede kazanan isim CHP adayı Elif Köse olurken, Peker'e yalnızca 950'ye yakın oy çıktı.

Yerel seçimlerde birçok tanınmış isim başkan adayı olarak magazin gündeminde kendisine yer buldu. Bu isimlerden birisi de yılların eskitemediği sanatçı Hakan Peker idi. Peker, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İyi Parti'nin belediye başkan adayı oldu.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener ile yaptığı düetle çok konuşulan Peker, bugün Safranbolu'da oyunu kullandı.

SANDIKTAN ÇIKAMADI

İyi Parti Safranbolu belediye başkan adayı olan şarkıcı Hakan Peker, seçimlerde umduğunu bulamadı. "Biz Safranbolu’yu Karadeniz’in incisi haline getireceğiz. Bize gelecekler görmeye" diyen Peker'e sandıktan 950'ye yakın oy çıktı.

Safranbolu'da kazanan isim yüzde 46,91 oy oranına ulaşan CHP adayı Elif Köse olurken, ikinci sırada ise yüzde 34,36 oy alan AK Parti adayı Ali Büyüközdemir yer aldı.

İyi Parti adayı Hakan Peker ise yüzde 3,49'luk oy oranıyla listede kendine yer bulamadı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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