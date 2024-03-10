Akşener'den İyi Parti adayı Hakan Peker ile düet! O anlar sosyal medyada viral oldu

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Mart 2024 11:46 - Güncelleme: 10 Mart 2024 11:52 - Güncelleme:

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Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İyi Parti lideri Akşener, İyi Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker'in organize ettiği konserde Peker ile düet yaptı. Akşener ile Peker'in düeti, sosyal medyada viral oldu.