Akşener'den İyi Parti adayı Hakan Peker ile düet! O anlar sosyal medyada viral oldu
Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İyi Parti lideri Akşener, İyi Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker'in organize ettiği konserde Peker ile düet yaptı. Akşener ile Peker'in düeti, sosyal medyada viral oldu.
İyi Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker'in organize ettiği konsere İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.
Misak-ı Milli Meydanında düzenlenen etkinlikte Hakan Peker'in söylediği "Bir Efsane" şarkısına Akşener de eşlik etti. O anlar sosyal medyada viral oldu.
Akşener, Peker'e destek isteyerek kentten ayrıldı.
Hakan Peker'in ardından Zafer Peker, Reyhan Karaca ve Burak Kut sahne aldı.