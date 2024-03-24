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Hakan Peker TGRT Haber'de... "Gönlümde hep Safranbolu vardı"

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Gündem Haberleri

İyi Parti'den Safranbolu Belediye Başkan Adayı olan ünlü şarkıcı Hakan Peker, TGRT Haber canlı yayınına katıldı. " UNESCO’nun tarihi miras kenti olduğu için, biraz daha turizm, sanat, kültür ağırlıklı bir kent olduğu için orayı istedim. Gönlümde hep orası vardı bu nedenle başka bir yerden başkan adayı olmak istemedim." diyen Peker, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesini de anlattı.

GÖNLÜMDE HEP SAFRANBOLU VARDI"

"Peker'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Yıllardır Safranbolu’ya gider gelirim. Benim her zaman bir ayağım oradaydı. Bu nedenle Safranbolu’yu çok severim. UNESCO’nun tarihi miras kenti olduğu için, biraz daha turizm, sanat, kültür ağırlıklı bir kent olduğu için orayı istedim. Gönlümde hep orası vardı bu nedenle başka bir yerden başkan adayı olmak istemedim. Öyle bir derdim yoktu açıkçası. Amaç bugüne kadar biriktirdiklerimizi gördüklerimizi, gezdiklerimizi nasıl Safranbolu’ya uygulayabiliriz. Turizm ağırlıklı bir politika çizdim kafamda ve tanıtım ağırlıklı bir proje çizdim ve bunu da uygulamak için yola çıktım.

Hakan Peker TGRT Haber'de... - 1. Resim

"MERAL HANIMLA GÖRÜŞTÜK"

Orada ki insanlar bizi çok sevdi. Oranın başına gelmemizi istediklerini düşündüğüm için… Sonra Meral Hanım’la bir görüşmemiz oldu. Biz aradık onlar “Tabi ki hay hay…” dediler. Böylece beraber bir yola çıktık. Bize dedi ki, “Ben istiyorum oradan aday olmanı” ben de dedim ki, “Ben de istiyorum burası benim anne memleketim” ve o anlamda da biz böyle yola çıktık. Şu anda da son düzlük son haftaya girdik.

Hakan Peker TGRT Haber'de...

"SAHNEDEN DAHA HEYECANLI"

Sahneye çıkmaktan daha heyecanlı bir süreç, ben sahneye çıkarken bu kadar heyecanlanmıyorum. İnsanlarla hep bir aradayız aslında bizim de pek yabancı olduğumuz bir şey değil. Bir yerde gidiyorsun duruyorsun. Fotoğraf çekiliyorsun ama burada bir şey istiyorsun. ‘Bana oy verin ben burayı yöneteceğim’ diyorsun. Bugüne kadar hep bizden istendiği için şimdi biz isteyen durumuna gelince orada bir ilk başta alışamadım ama sonra vatandaşlardan gördüğümüz ilgi bizi çok rahatlattı."

"SAFRANBOLU'YU KARADENİZ'İN İNCİSİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

İnsanlar sevdikleri insana oy veriyorlar. Biz şunu görüyoruz daha çok ‘abi biz seni çok seviyoruz. Sana oy vereceğiz. Parti bile önemli değil.’ diyorlar. Belediyenin yaptığı yolları, köprüleri biz rutin olarak görüyoruz. Bizim aslında yapmak istediğimiz şeyler orayı parlatmayı düşünüyoruz. Biz Safranbolu’yu Karadeniz’in incisi haline getireceğiz. Bize gelecekler görmeye… 

Düzenleyen:  - Gündem
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