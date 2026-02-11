Faizlerde düşüş, hisse senetlerinde yükseliş ve yeniden hızlanan halka arzlara yüksek katılım, borsada yatırımcı sayısına da pozitif yansıyor. MKK verilerine göre 10 Şubat 2026 itibarıyla borsada yatırımcı sayısı 6 milyon 740 bin kişiye ulaştı. Bu rakam, aynı zamanda son 1 yılın da en yükseği olarak kayıtlara geçti. Bu arada borsada tüm zamanların yatırımcı rekoru ise 2023 yılının ekim ayında 8,6 milyon kişi ile görülmüştü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yıla pozitif bir başlangıç yaparken, 2026’daki getiri 10 Şubat kapanışı itibarıyla %22,51 olarak gerçekleşti.

Geçen sene 11.261’den kapanış yapan BİST 100 endeksi, bu yıl hızlı bir yükselişle şubat başında 13.998 ile rekor seviyesini gördü. 10 Şubat kapanışı ise 13.797’den gerçekleşti.

14 BİN SINIRINA DAYANDI

“Enflasyon ve faizlerde düşüş” bu yıl piyasanın yatırım yaptığı ana tema olarak öne çıkarken; CDS risk priminde ve tahvil faizlerindeki gerileme de hisse senetlerine doping oldu. Endeks, tarihinde ilk defa 14.000 sınırına dayanırken, bütün zamanların en iyi yıllık başlangıçlarından birine de imza attı.

Borsada ‘yatırımcı’ rekoru! Son 1 yılın en yüksek seviyesi

FAİZ DÜŞÜŞE GEÇİNCE…

TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi ve mevduat faizlerinde de düşüşlerin sürmesi, hisse senedi piyasalarını destekledi.

Bu arada pozitif piyasa şartları yeni halka arzlara da destek oldu. Bu yılın ilk 5 haftasında 8 yeni şirket borsaya “merhaba” dedi.

Bütün bu gelişmelere paralel olarak yüksek getiri arayışına giren yatırımcılar da yeniden borsaya dönüş yapmaya başladı. Böylece hisse senedi yatırımcı sayısında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

SON 1 YILIN ZİRVESİ

MKK verilerine göre 10 Şubat itibarıyla borsada yatırımcı sayısı 6 milyon 740 bin kişiye ulaştı. Bu rakam aynı zamanda son 1 yılın da en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

Son olarak Şubat 2025’te 6 milyon 730 bin olan yatırımcı sayısı, o tarihten itibaren düşüşe geçerek eylül sonunda 6 milyon 400 bine kadar gerilemişti. Arından yükselişe geçen yatırımcı sayısı 2025 sonunda 6 milyon 510 bin kişiye ulaşmıştı. Sadece 2026 yılında borsaya gelen yatırımcı sayısı ise, 10 Şubat itibarıyla 230 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Borsada yatırımcı rekoruna ise 2023 yılının ekim ayında 8,6 milyon kişi ile ulaşılmıştı.

PİYASA DEĞERİ DE ZİRVEDE

Borsada yaşanan yükseliş, hisse senetlerinin toplam piyasa değerini de zirveye taşıdı. Geçen yıl nisan ayında 13,1 trilyon TL’ye kadar gerileyen borsanın piyasa değeri, 2025 senesini 17,33 trilyon TL ile tamamladı. 10 Şubat 2026 itibarıyla borsanın piyasa değeri ise 20,7 trilyon TL’ye çıktı. Böylece bu alanda da yeni bir rekora ulaşılmış oldu.

