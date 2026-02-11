Konut kredisi oranlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Haftalardır sadece 1 bankada en düşük oran %2,49 olarak sunuluyordu. Son durumda 1 banka daha kredi oranını bu seviyeye çekti. Birçok banka da rekabete katılarak konut finansmanı maliyetlerini %2,50-%2,60’lı seviyelere düşürdü. En ucuz konut kredisi oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de hem ev alma hayali kuranların hem de konut yatırımcısının dikkatle takip ettiği faiz oranlarında rekabet kızıştı.

Haftalardır “en ucuz konut kredisi” oranı olarak, Ziraat Bankası tarafından sunulan %2,49 seçeneği öne çıkıyordu. Son günlerde ise birçok banka bu kategorideki faizleri hızla aşağı çekmeye başladı. Bir bankada daha faizler %2,49’a düşerken, çok sayıda bankada oranlar 2,50-2,60 bandında kadar geriledi.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yıl sonuna kadar konut kredisi faizlerinin %2 seviyesine kadar gerileyebileceğini öngördü.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın pusuda bekliyor! En kritik veri bugün geliyor

3 AYDA 45 MİLYAR TL

Sektördeki son gelişmelere bakıldığında ise BDDK tarafından açıklanan verilere göre 30 Ocak ile biten haftada konut kredilerinin toplam hacmi 691 milyar 382 milyon TL oldu.

Bu rakam, 7 Kasım 2025 ile sona eren haftada 647 milyar 202 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Son 3 aylık dönemde konut kredisi hacminde yaklaşık 45 milyar liralık artış yaşandı.

Konut kredisinde rekabet kızıştı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?

TOPLAM SATIŞLARIN %14’Ü

Türkiye genelinde konut satışları yüksek faiz ortamına rağmen geçen yıl yüzde 14,3 oranında arttı ve 1 milyon 688 bin 910 adet oldu.

Aynı dönemde kredi çekilerek satılan konutların sayısı ise 236 bin 668 olarak kayıtlara geçti. Kredili (ipotekli) satışlarda geçen yıl yüzde 49,3 artış da gözlemlendi. Toplam içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 14 olarak gerçekleşti.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

11 Şubat 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredisi faiz oranları şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,49

-Akbank: %2,49

-İş Bankası: %2,50

-Vakıf Katılım: %2,54

-Kuveyt Türk: %2,55

-Garanti BBVA: %2,69

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,69

1 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak 1 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Oranı: %2,49

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Aylık Taksit: 26 bin 273 TL

-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 194 bin 534 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası