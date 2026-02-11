Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı havanın ne kadar daha süreceği merak edilirken gözler hem Meteoroloji’nin haftalık tahminlerine hem de halk arasında “baharın habercisi” kabul edilen cemre takvimine çevrildi. Şubat ayının ortasına yaklaşılmasıyla birlikte “Havalar ne zaman ısınacak?” sorusu yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı tahminlerde kuzey ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağış tahminlerinde ise yurdun birçok noktasında yağmur ve yer yer kar yağışı işaret edilirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde yoğun kar ihtimali öngörülüyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak, ilk cemre ne zaman düşecek?

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Şubat ayının ortasına gelinirken yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürse dahi Meteoroloji’nin paylaştığı tahminlerde sıcaklıkların kademeli olarak artacağı belirtildi.

Şubat ayının ikinci yarısıyla birlikte gündüz sıcaklıklarında yükseliş beklenirken iç ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde soğukların daha uzun süre devam edebileceği öngörülüyor. Bazı bölgelerde buzlanma ve don riskinin zaman zaman etkili olabileceği de paylaşıldı.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2026 yılı için cemre düşme tarihleri netleşti. Halk takviminde baharın habercisi olarak kabul edilen ilk cemre Ramazan’ın ilk gününde havaya düşecek.

2026’da ilk cemre 19 Şubat’ta havaya düşecek. Ardından 26 Şubat’ta suya, 5 Mart’ta ise toprağa düşeceği kabul ediliyor. Cemre tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte havaların yavaş yavaş ısınmaya başlaması bekleniyor.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Cemre halk arasında “kor” ve “ateş” anlamlarıyla biliniyor. Her yıl Şubat ayı sonuna doğru başlayan takvimde cemrenin önce havaya, sonra suya, en son da toprağa düştüğüne inanılıyor. Cemre düşmesi kış mevsiminin sert etkisinin kırıldığı ve bahara geçişin başladığı dönem olarak yorumlanıyor.

Cemre düşmesi aynı zamanda Nevruz’un yaklaştığını hatırlatan bir işaret olarak görülür. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için cemre takvimi, toprağın işlenme dönemine girildiğini ve hayvanların yeniden otlaklara çıkarılabileceği günlerin yaklaştığını anlatır.



