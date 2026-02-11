Semeru Yanardağı art arda 5 kez patladı, kül bulutları 1000 metreye kadar yükseldi.

Endonezya’nın Java Adası’nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağ, yerel saatle 00.28 ile 08.06 arasında 5 kez patladı.

Antara News’ün aktardığına göre patlamalar sırasında 600 ila 1000 metre yüksekliğe kadar kül püskürdü.

Semeru Yanardağında 5 patlama birden! Küller 600 metre yükseldi

TEHLİKE SEVİYESİ 3. DERECE

Lumajang ve Malang bölgeleri sınırında yer alan Semeru Yanardağı için alarm durumu sürüyor. Semeru Gözlem İstasyonu yetkilisi Liswanto, Endonezya’nın alarm sistemine göre tehlike düzeyinin "3. seviye" olduğunu duyurdu.

Patlama riski nedeniyle yanardağ çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

5 KİLOMETRELİK ALANDA YASAK

Liswanto, fırlayabilecek kaya parçaları nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyetin yasaklandığını aktardı.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı’nın bir parçası olan Semeru Yanardağı, Java Adası’nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor.

