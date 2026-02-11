Sakarya'nın Serdivan ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Cihat Sokak'ta 4 katlı binanın istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü. Çöken duvar, binanın üzerine devrildi.

Meydana gelen olay sonrasında zemin ve 1. katta bulunan daireler zarar gördü, 1 otomobil toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Serdivan Belediyesi, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için inceleme başlattı.

Mahalle sakini Emine Karakullukçuoğlu, olay sırasında evde olmadığını belirterek şöyle konuştu:

Oğluma can kaybı var mı diye sordum, olmadığını öğrenince mutlu oldum ama tabii ki mal kaybı var, bu da üzücü bir şey. Biz bu bölgede otururken sadece deprem korkusuyla yaşamalıyız, evlerimiz sağlamsa ondan bile korkmuyoruz ama bu tarz ön görülemeyen şeyler acı gerçekten.