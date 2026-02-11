Sakarya’da korkutan olay! İstinat duvarı çöktü: 3 bina tahliye edildi
Sakarya’da 4 katlı binanı çöken istinat duvarı yürekleri ağza getirdi. Duvar yanındaki binanın üzerine çökerken, bölgede hasar tespiti için inceleme başlatıldı. 3 binada yaşayan 32 kişi ise güvenlik için tahliye edildi.
- Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü.
- Çöken duvar, binanın üzerine devrilerek zemin ve 1. kattaki dairelere zarar verdi, bir otomobil toprak altında kaldı.
- Olay yerine AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi, hasar tespiti için inceleme başlatıldı.
- Site içerisindeki 3 binadan toplam 32 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Cihat Sokak'ta 4 katlı binanın istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü. Çöken duvar, binanın üzerine devrildi.
Meydana gelen olay sonrasında zemin ve 1. katta bulunan daireler zarar gördü, 1 otomobil toprak altında kaldı.
HASAR TESPİTİ YAPILACAK
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Serdivan Belediyesi, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için inceleme başlattı.
“MAL KAYBI VAR”
Mahalle sakini Emine Karakullukçuoğlu, olay sırasında evde olmadığını belirterek şöyle konuştu:
Oğluma can kaybı var mı diye sordum, olmadığını öğrenince mutlu oldum ama tabii ki mal kaybı var, bu da üzücü bir şey. Biz bu bölgede otururken sadece deprem korkusuyla yaşamalıyız, evlerimiz sağlamsa ondan bile korkmuyoruz ama bu tarz ön görülemeyen şeyler acı gerçekten.
3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Ekipler site içerisindeki 3 binadan toplam 32 kişiyi güvenli şekilde tahliye etti.