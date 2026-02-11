Nirvana grubunun efsanevi solisti Kurt Cobain’in 1994 yılında kaydedilen ölümü, bağımsız bir adli bilim ekibinin hazırladığı raporla yeniden gündeme geldi. 5 Nisan 1994’te Seattle’daki evinde av tüfeğiyle ölü bulunan Cobain’in ölümü, King County Adli Tıp Kurumu tarafından intihar olarak kayda geçirilmişti. Ancak aradan geçen 30 yılı aşkın sürede, bağımsız bir ekip tarafından yapılan yeni incelemeler ‘ölümün cinayet olabileceği’ ihtimalini gündeme taşıdı.

Ekipte yer alan ve daha önce tartışmalı dosyalarda analizler yapan adli bilimci Brian Burnett’in çalışmalara katkı sağladığı belirtildi.

“BU BİR CİNAYET”

Bağımsız araştırmacı Michelle Wilkins, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, üç günlük incelemenin ardından Burnett’in “Bu bir cinayet. Bir şey yapmalıyız” değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

ZORLA YÜKSEK DOZDA UYUŞTURUCU VERİLMİŞ

Raporda, Cobain’in bir veya birden fazla kişi tarafından zorla yüksek dozda uyuşturucu verilerek etkisiz hale getirildiği, ardından başından vurulduğu, silahın kollarına yerleştirildiği ve intihar notunun tahrif edildiği öne sürüldü. Wilkins, otopsi bulgularında beyin ve karaciğerde oksijen yoksunluğuna bağlı hasar tespit edildiğini belirterek, bunun ani bir ateşli silah yaralanmasında beklenmeyeceğini söyledi. Ayrıca Cobain’in akciğerlerinde sıvı, gözlerinde kanama ve organ hasarlarının bulunduğu, bu bulguların hızlı bir tüfek ölümünden ziyade aşırı doz etkisiyle uyumlu olduğu kaydedildi.

Kurt Cobain’in ölümündeki sır! Şaşkına çeviren ‘cinayet’ şüphesi…

OLAY YERİ VE İNTİHAR NOTUNDA TUTARSIZLIKLAR SÖZ KONUSU

Olay yerindeki bazı unsurların resmi intihar senaryosuyla çeliştiği de raporda yer aldı. Fişeklerin düzenli dizilmesi, kapalı şırıngaların bırakılması ve sol elin namluya yakın olmasına rağmen kan izi bulunmaması dikkat çekici bulundu. Yeni analizler, Cobain’in ağır uyuşturucu etkisi altında yaklaşık 2,7 kilogramlık tüfeği kullanmasının fiziken zor olduğunu ortaya koydu. Ayrıca intihar notunun alt bölümündeki dört satırın farklı el yazısıyla yazıldığı, bu bölümde intihara doğrudan atıf yapıldığı iddia edildi.

BAĞIMSIZ EKİP YENİDEN İNCELEME TALEP ETTİ

King County Adli Tıp Kurumu ve Seattle Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ölümün intihar olduğu görüşünü koruduklarını ve yeni somut bir delil olmadığı sürece dosyanın yeniden açılmayacağını açıkladı. Wilkins ise herhangi bir kişi hakkında işlem yapılmadığını belirterek, delillerin şeffaf şekilde yeniden incelenmesini talep ettiklerini ifade etti.

Bu yeni rapor, Cobain’in ölümüyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirirken, hayranları ve araştırmacılar arasında soru işaretlerini artırdı.

