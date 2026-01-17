Kış mevsiminin en sert dönemi olarak bilinen zemheri 2025-2026 kışında da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Soğuk hava dalgaları, ani sıcaklık değişimleri ve yer yer kar yağışlarıyla birlikte vatandaşlar ''Zemheri ne zaman bitiyor, havalar ne zaman ısınmaya başlar, ilk cemre ne zaman düşecek?'' merak ediyor.

Zemheri halk arasında kışın en çetin zamanı olarak kabul edilir. Anadolu’da sıklıkla “karakış” adıyla anılan bu dönem sert soğuklar ve sıcaklık dalgalanmalarıyla tanınır. Peki, Zemheri ne zaman bitiyor, havalar ne zaman ısınmaya başlar, ilk cemre ne zaman düşecek?

Zemheri ne zaman bitiyor, havalar ne zaman ısınmaya başlar? İlk cemre Şubat ayında düşecek!

ZEMHERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Halk takvimine göre zemheri olarak adlandırılan karakış dönemi 22 Aralık’ta başlıyor ve 30 Ocak’ta sona eriyor. Yaklaşık 40 gün süren zemheri süreci kışın en sert ve dalgalı hava koşullarının yaşandığı dönem olarak biliniyor. Ocak ayının son günleriyle birlikte zemherinin etkisi yavaş yavaş azalıyor.

Zemheri ne zaman bitiyor, havalar ne zaman ısınmaya başlar? İlk cemre Şubat ayında düşecek!

HAVALAR NE ZAMAN ISINMAYA BAŞLAYACAK?

Zemherinin bitmesinin ardından havalarda ani bir ısınma beklenmese de Şubat ayı itibarıyla sıcaklıklar kademeli olarak yükselmeye başlıyor. Bilhassa ayın ikinci yarısında gündüz sıcaklıklarında artış hissedilirken, soğuk havaların etkisi giderek kırılıyor. Bahar havasının daha net şekilde hissedilmesi ise Mart ayının başını buluyor.

Zemheri ne zaman bitiyor, havalar ne zaman ısınmaya başlar? İlk cemre Şubat ayında düşecek!

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk inanışına göre baharın habercisi olan cemrelerin ilki 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde havaya düşecek. İlk cemreyle birlikte kışın en sert soğuklarının geride kaldığı kabul ediliyor ve havaların ısınma sürecine girdiğine inanılıyor. Ardından suya ve toprağa düşecek cemrelerle birlikte bahar etkisini daha belirgin şekilde göstermeye başlıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası