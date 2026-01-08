Ocak ayıyla birlikte kış şartları yeniden etkisini göstermeye hazırlanıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il için kar yağışı beklentisi gündeme geldi.

Yurt genelinde hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların hızla düşeceği, bazı bölgelerde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle büyükşehirlerde kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’da hafta ortasına kadar parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken perşembe gününden itibaren sıcaklıklarda sert bir düşüş öngörüldü. Sıcaklıkların 8-10 derece birden azalmasıyla birlikte kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor. Cuma günü itibarıyla İstanbul’un özellikle yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, takip eden pazartesi günü ise kar ve karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Şehir genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak geçişleriyle birlikte hava şartlarının zaman zaman olumsuzlaşabileceği belirtildi.

İstanbul 5 günlük hava tahmini

ANKARA’YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ankara’da hava sıcaklıkları kademeli olarak düşüşe geçecek. Başkentte parçalı ve çok bulutlu havanın ardından önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgasının etkisini artırması bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Ankara’da özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don riski öne çıkarken, hafta sonuna doğru kar yağışı ihtimali öne çıktı. İç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

Ankara 5 günlük hava tahmini

