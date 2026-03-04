İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oluyor. Özellikle Boğaz çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi.

İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.

BİRÇOK İLÇE SİSE GÖMÜLDÜ

Kentte, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de sis etkili oldu.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, ilçelerdeki bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti. Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası