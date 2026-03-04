İran’ın savunma hattını yormaya yönelik 'sayı oyunu' stratejisi meyvesini verdi. ABD, eriyen stoklarını kurtarmak için 25 milyar dolarlık dev operasyonun düğmesine bastı.

ABD’de savunma sektörünün dev isimleri Beyaz Saray’da bir araya gelmeye hazırlanıyor.

İran’a yönelik saldırıların ardından mühimmat ve savunma stoklarının hızla azalması Washington’da yeni bir krizi gündeme taşıdı.

Lockheed Martin ve RTX gibi savunma şirketlerinin üretim kapasitesi ve mühimmat stokları görüşmelerin merkezinde yer alacak.

Savunma üretimini hızlandıracak yeni planlar masaya yatırılacak.

Öte yandan Washington’daki toplantının yalnızca ABD için değil, Avrupa ve bölgesel güvenlik politikaları açısından da kritik bir süreç başlatması bekleniyor.

Savunma üretimi, stok planlaması ve yeni askeri projeler görüşmenin ana başlıkları arasında yer alacak.

MÜHİMMAT STOKLARINDA BÜYÜK ERİME

ABD ve müttefikleri İsrail ile Körfez ülkelerinin silah stokları, üretim hızından daha çabuk tükeniyor. Özellikle orta ve üst orta sınıf mühimmat konusunda Trump, "Truth Social" üzerinden yaptığı paylaşımda stokların hiç bu kadar iyi olmadığını savunmuştu.

İran'ın vuracak alanının tükenmekte olduğunu, büyük kayıplar verdiğini ve füze fırlatma rampalarının bitmek üzere olduğunu savunan Trump, "Orta ve üst düzey mühimmat ve benzeri malzemelerimiz sınırsız. Bunu saklıyoruz ve üretiyoruz." diye konuştu

Trump, yüksek kaliteli silahların uzak ülkelerde ABD için depolandığını eklese de, bu mühimmatların sınıflandırılmasına dair belirsizlik sürüyor. Pentagon ise sadece başkanın seçtiği zaman ve yerde her türlü görevi yerine getirecek donanıma sahip olduklarını iletti.

İran’ın ‘sayı oyunu’ planı tuttu mu? Beyaz Saray’da ‘kırmızı alarm’ zirvesi! Dev savunma şirketleri masaya çağrıldı

İRAN'IN SAYI OYUNU

Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, uzun süreli bir saldırıda mühimmat stoklamanın ABD için en önemli kısıtlayıcı faktör olacağını ifade etti.

İran, saldırıların ilk iki gününde yaklaşık 400 füze ve 800'den fazla insansız hava aracı fırlatarak Batı'nın savunma hattını zorladı. Gelen füzeleri durdurmak için kullanılan önleyici füzelerin stokları her geçen gün azalıyor. Tahran yönetimi, milyonlarca dolar değerindeki ve üretimi aylar süren savunma füzelerini tüketmek için ucuz İHA ve tuzaklarla bir sayı oyunu oynuyor.

İran’ın ‘sayı oyunu’ planı tuttu mu? Beyaz Saray’da ‘kırmızı alarm’ zirvesi! Dev savunma şirketleri masaya çağrıldı

25 MİLYAR DOLARLIK ACİL SAVUNMA BÜTÇESİ

Pentagon, çatışmalar derinleşmeden önce mühimmat tedarikini öncelikli harcama kalemi haline getirdi. 2025 uzlaşma tasarısı kapsamında, mühimmat satın almak ve üretimi artırmak için 25 milyar dolarlık bütçe ayrıldı. Lockheed Martin ve RTX gibi savunma devleriyle yapılan yeni anlaşmalar, yılda 1.000'den fazla uzun menzilli Tomahawk füzesi üretimini hedefliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası