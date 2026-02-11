Kayıp olarak aranıyordu! Faik Bingöl’ün öldürüldüğü ortaya çıktı
Bağcılar’da kayıp olarak aranan 38 yaşındaki Faik Bingöl’ün arazi anlaşmazlığı yaşadığı emlakçı Özkan V. tarafından öldürüldüğü, cesedinin ormana gömüldüğü ortaya çıktı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Faik Bingöl’den haber alamayan yakınları, 9 Şubat'ta Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı.
EMLAKÇI İLE BULUŞMUŞ
Polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı araştırmalarda, Faik Bingöl'ün Arnavutköy Balaban Mahallesi'nde bir arsa satın almak için Özkan V. (39) isimli emlakçıyla irtibat kurduğu tespit edildi.
Şüpheli emlakçı Özkan V. yakalanarak gözaltına alındı. Özkan V.’nin gözaltına alınmasının ardından korkunç gerçek ortaya çıktı.
ANLAŞAMAYINCA ÖLDÜRMÜŞ
9 Şubat günü saat 20.00 sıralarında Özkan V. ile Faik Bingöl arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine Özkan V.'ın Faik Bingöl'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.
CESEDİ ORMANA ATMIŞ
Özkan V.’nin Bingöl'ün cansız bedenini Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana attığı öğrenildi.
SİLAH ARANIYOR
Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan Özkan V. tutuklandı. Jandarma ekipleri cinayette kullanılan silahın bulunması için çalışma başlattı.