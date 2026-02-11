Samsung’un amiral gemisi Galaxy S serisinin tanıtımına sayılı günler kaldı. Ailenin modellerinin tanıtım öncesi tüm teknik özellikleriyle resmen sızdı. İşte S26 ailesinin tüm teknik ayrıntıları…

Samsung’un amiral gemisi S serisinin son versiyonu Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra modellerinden oluşacak.



Galaxy S26, Dynamic AMOLED ekran, güçlü işlemciler ve kapsamlı kamera setleriyle dikkat çekiyor. Henüz resmi lansman öncesi ortaya çıkan bilgiler, model ailesinin Samsung’un en kapsamlı amiral gemisi serisi olacağını işaret ediyor.

GALAXY S26’NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Standart Galaxy S26, kompakt ve güçlü bir yapı sunacak:

Ekran: 6.3 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 (pazara göre)

RAM: 12 GB

Depolama: 256/512 GB

Batarya: 4.300 mAh

Şarj: 25 W hızlı şarj

Ön Kamera: 12 MP

Arka Kamera: Üçlü kurulum - 50 MP ana, 10 MP telefoto, 12 MP ultra geniş

Boyut: 149.6 × 71.7 × 7.2 mm

Ağırlık: 167 g



Bu donanım kombinasyonu, Samsung’un “günlük güçlü amiral gemisi” tarafını temsil ediyor.

GALAXY S26 PLUS

Galaxy S26 Plus, standart modele göre daha büyük ekran ve batarya sunuyor.

Ekran: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

Batarya: 4.900 mAh

Şarj: 45 W hızlı şarj



Diğer temel özellikler S26 ile benzer.



GALAXY S26 ULTRA: KAMERA VE PERFORMANS ZİRVESİ

Ailenin tepe modeli Galaxy S26 Ultra, iddialı kamera ve performans ile geliyor.

Ekran: 6.9 inç QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB veya 16 GB opsiyonları

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 60 W hızlı şarj

Kamera: 200 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş, 10 MP telefoto, 50 MP periskop telefoto

Ultra modeli, Samsung’un en güçlü kamera paketini ve en geniş ekran deneyimini sunacak şekilde tasarlandı.

Arayüz tarafında ise Android 16 üzerinde One UI 8.5 gibi yeni yazılım özellikleri bekleniyor.

BASIN GÖRSELLERİ DE SIZMIŞTI

Geçtiğimiz hafta sızdırılan basın görsellerine göre yeni modeller tasarımsal olarak büyük bir sürpriz vadetmiyor. Her üç modelde de düz ekranlar ve ince çerçeveler yer almaya devam ediyor. Önceki modele göre köşelerin biraz daha yuvarlaklaştığını ve ön kamera deliliğin de bir miktar büyüdüğü görülüyor.

Arka tarafında ise kameralar daha fazla çıkıntılı bir kamera adası üzerinde yer alıyor. Sızdırılan görüntülerde sadece kobalt moru ve siyah yer alırken, daha önce gelen bilgilere göre, siyah, beyaz, gümüş gölge, gökyüzü mavisi, kobalt moru ve pembe altın renklerinde piyasaya sürülecek.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Modelin fiyatları konusunda da Avrupa için başlangıç fiyatının 999 euro, S26 Ultra modelinin ise 1469 euro seviyesinden başlayacağı tahmin ediliyor.



S25 Ultra Avrupa’da şu anda 1309 euroluk başlangıç fiyatıyla satılıyor. 1 TB’lık modeli ise 1629 euroya kadar çıkıyor. Ülkemizde ise 256 GB’lık versiyonu 93.499 TL’den 1TB’lık versiyonu ise 111.499 TL’den satılıyor.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung’un yeni Galaxy S26 serisini 25 Şubat 2026’da Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikle birlikte tanıtımı yapılan cihazlar, mart ayında satışa çıkacak.

