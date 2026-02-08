Apple ile Samsung arasındaki zirve yarışı nefes kesti. 2025’te iki dev de yüzde 19 pazar payına ulaşırken, iPhone satışları Çin’de patlama yaptı.

Pazar araştırma şirketi Omdia, 2025 yılında en çok satan telefon markalarını açıkladı. Rapora göre küresel pazarda toplam sevkiyatlar yıllık bazda yüzde 2 artarak 1,25 milyar adede ulaştı.

Apple, 240,6 milyon sevkiyat ve yüzde 19 pazar payı ile dünyanın en çok akıllı telefon satan markası olurken onu 239,1 milyon adet ve yüzde 19 pazarı payı ile Samsung takip etti.

Ayrıca her iki üreticinin de 2024’e kıyasla yüzde 7 büyüme kaydetti.

Üçüncü sırada yer alan Xiaomi, 165,4 milyon sevkiyatla yüzde 13 pazar payına ulaştı. Ancak marka, bir önceki yıla göre yüzde 2’lik düşüş yaşadı.

Xiaomi’yi 105,3 milyon adetle Vivo ve 100,7 milyon adetle OPPO izledi. Her iki marka da yüzde 8 pazar payına sahip olsa da Vivo yüzde 4 büyürken OPPO yüzde 3 geriledi. İlk beşin hemen arkasında Transsion, Honor, Lenovo, Huawei ve Realme yer aldı.

Bu arada, BBK çatısı altındaki Oppo, Vivo ve Realme gibi markalar birleştirildiğinde toplamda %19’luk bir pazar payına ulaşıyor. Bölgesel bazda bakıldığında ise 2025’te neredeyse tüm pazarlarda büyüme kaydedildi. Apple, Çin ana karasında iPhone 17 serisine olan talep sayesinde yüzde 26’lık büyüme yakaladı

