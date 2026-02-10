Apple’ın uygun fiyatlı akıllı telefonu iPhone 17e, teknoloji dünyasında merakla bekleniyor. Bir önceki “e” serisi modeli gibi fiyat-performans odaklı konumlanacak bu cihaz, tüketicilere uygun fiyatla güçlü bir iPhone deneyimi sunmayı hedefliyor. Modelin fiyatı ve lansman tarihine yönelik bilgiler var.

iPhone 17e, Apple’ın “bütçe dostu” alternatif stratejisini sürdürecek gibi görünüyor. Birçok kaynağa göre, modelin ABD başlangıç fiyatı 599 dolar bandında tutulacak ve bu rakam geçen yılki iPhone 16e ile benzer seviyede olduğunu gösteriyor.

Aynı fiyatla ülkemize gelen iPhone 16e ülkemizde 49.999 TL’den satılıyor. 17e’nin de Türkiye pazarında vergilerle birlikte bu civarda satılması bekleniyor.

Yakın zamanda tanıtılacak: iPhone 17e’nin Türkiye fiyatı ne olacak?

NELER SUNACAK? BEKLENEN ÖZELLİKLER NE?

iPhone 17e ile ilgili gelen sızıntıların ortak noktaları şöyle:

-Yeni A19 işlemci: Bu işlemci uygun fiyatlı bir modele göre performans konusunda iddialı olacağını gösteriyor.

-Kamera: Modelin arka kısmında tek kamera yer alacak. 48 MP ana kamera ve 12 MP ön kamera

-Bağlantı: Apple’ın yeni son nesil C1X çipi, Wi-Fi için ise N1 çipi kullanılacak.

-MagSafe desteği: iPhone 17e için konuşulan en dikkat çekici detaylardan biri MagSafe desteği.

-Batarya: 4005 mAh kapasiteli pilin korunması bekleniyor.

-Ekran: Ekran yenileme hızı 17e’nin en zayıf noktası olabilir. 90Hz veya 120Hz'e yükseltilmek yerine yalnızca 60Hz olarak kaldı.

-Tasarım tarafında büyük farklar beklenmiyor, selefi gibi çentikli ekran yapısı bekleniyor.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple’ın, yeni “e” serisinin bu ay içinde resmen tanıtılması bekleniyor. Bu tarihin ise 19 Şubat olduğu tahmin ediliyor.

