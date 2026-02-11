Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in 1994’teki ölümü yeniden tartışma konusu oldu. Bağımsız bir adli bilim ekibinin yayımladığı yeni rapor, resmi kayıtlarda intihar olarak geçen ölümle ilgili farklı bir ihtimali gündeme taşıdı. Bu kapsamda Kurt Cobain ölüm nedeni yeniden gündeme geldi. İntihar mı, cinayet mi? İşte detaylar...

1990’ların müzik dünyasına damga vuran isimlerden Kurt Cobain’in ölümü, aradan geçen 30 yılı aşkın sürenin ardından yeniden gündemde. King County Adli Tıp Kurumu tarafından 1994’te “intihar” olarak kayda geçirilen ölümle ilgili yeni bir adli analiz, olay yerindeki bulgular ve otopsi raporu üzerinden farklı değerlendirmeler ortaya koydu.

Yetkili kurumlar dosyanın kapalı olduğunu vurgularken, bağımsız ekip yeniden inceleme çağrısında bulunuyor.

KURT COBAİN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Nirvana’nın solisti ve gitaristi Kurt Cobain, 8 Nisan 1994’te Seattle’daki evinin garajının üzerindeki serada ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Cobain’in 5 Nisan 1994 tarihinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kurt Cobain neden, ne zaman öldü? Cinayet ihtimali gündeme geldi

KURT COBAİN NEDEN ÖLDÜ?

Olay yeri inceleme raporlarına göre Cobain’in yanında Remington Model 11 marka 20 kalibrelik bir av tüfeği bulundu. Seattle Polis Departmanı ve King County Adli Tıp Kurumu, yapılan otopsi ve toksikolojik testler sonucunda ölüm nedenini pompalı tüfekle intihar olarak açıkladı. Toksikoloji raporunda kanında yüksek düzeyde morfin ve Valium bulunduğu bildirildi.

Resmi kayıtlara göre Cobain’in ölüm nedeni, kafasına ateşli silahla ateş ederek intihar etmesiydi. O dönem yayımlanan raporlar, Cobain’in kanındaki morfin seviyesinin yüksek olduğunu, ancak ölümün ateşli silah yarası sonucu gerçekleştiğini ortaya koydu. Sanatçının geçmişte depresyon, kronik ağrı ve madde bağımlılığı ile mücadele ettiği biliniyordu.

KURT COBAİN ÖLÜMÜ İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Son günlerde gündeme gelen yeni iddialar ise farklı bir senaryoyu ortaya koyuyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, bağımsız bir adli bilim ekibi tarafından hazırlanan ve hakemli bir dergide yayımlandığı belirtilen raporda, Cobain’in önce yüksek doz eroinle etkisiz hale getirilmiş olabileceği, ardından ateşli silahla vurulduğu iddia edildi. Bu raporun ardından Cobain'in ölümü hakkında "intihar mı, cinayet mi" sorgulamaları yapılmaya başlandı.

Raporda, otopside belirtilen bazı organ hasarlarının ani bir silah yarasından ziyade oksijen yoksunluğuna bağlı aşırı doz tablosuyla daha uyumlu olduğu savunuldu. Adli bilim ekibinde, geçmişte tartışmalı dosyalarda yaptığı analizlerle bilinen adli uzman Brian Burnett’in de yer aldığı belirtildi. Bağımsız araştırmacı Michelle Wilkins, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, üç günlük incelemenin ardından Burnett'in "Bu bir cinayet. Bir şey yapmalıyız" dediğini aktardı.

Ekip ayrıca olay yerindeki bazı detaylara dikkat çekti. Cobain’in sol elinin konumu, kan lekelerinin dağılımı, silahın kovan atım yönü ile bulunan boş kovanın yeri ve intihar notunun son bölümündeki yazı karakteri farklılıkları soru işareti olarak gösterildi. Ancak King County Adli Tıp Kurumu ve Seattle Polisi, yeni iddiaların dosyanın yeniden açılmasını gerektirecek somut ve yeni bir delil içermediğini belirterek resmi tutumlarının değişmediğini açıkladı.

Bağımsız araştırmacılar ise amaçlarının suçlama yapmak değil, mevcut delillerin şeffaf biçimde yeniden değerlendirilmesi olduğunu vurguluyor. Yetkili makamlar ise bugüne kadar sunulan bulguların önceki resmi kararı değiştirecek nitelikte olmadığını ifade ediyor.

