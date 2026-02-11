Toronto Raptors'ın ABD'li forveti Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Golden State Warriors'ın yıldız oyun kurucusu Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander yerine All-Star'a girmişti.

NBA'den (Amerikan Basketbol Ligi) yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Toronto Raptors'ın forvet oyuncusu Brandon Ingram'ı, sakatlanan Golden State Warriors oyuncusu Stephen Curry'nin yerine 2026 NBA All-Star maçında (15 Şubat Pazar) ABD takımı kadrosunda yer alması için görevlendirdi" denildi.

Stephen Curry

Kariyerinde ikinci defa All-Star'a seçilen 28 yaşındaki ABD'li forvet, bu sezon NBA'de mücadele ettiği 52 maçta 22 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da 13-15 Şubat tarihlerinde yapılacak 2026 All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

