NBA All-Star: Stephen Curry'nin yerine Brandon Ingram
Toronto Raptors'ın ABD'li forveti Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Golden State Warriors'ın yıldız oyun kurucusu Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander yerine All-Star'a girmişti.
Spor 2 dk önce
NBA Başkanı Adam Silver, sakatlanan Stephen Curry'nin yerine Toronto Raptors forveti Brandon Ingram'ı NBA All-Star maçında ABD takımı kadrosuna dahil etti.
- Brandon Ingram, kariyerinde ikinci defa All-Star seçildi.
- 28 yaşındaki ABD'li forvet, bu sezon 52 maçta 22 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asist ortalaması tutturdu.
- 2026 NBA All-Star organizasyonu 13-15 Şubat tarihlerinde Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da yapılacak.
NBA'den (Amerikan Basketbol Ligi) yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Toronto Raptors'ın forvet oyuncusu Brandon Ingram'ı, sakatlanan Golden State Warriors oyuncusu Stephen Curry'nin yerine 2026 NBA All-Star maçında (15 Şubat Pazar) ABD takımı kadrosunda yer alması için görevlendirdi" denildi.
Kariyerinde ikinci defa All-Star'a seçilen 28 yaşındaki ABD'li forvet, bu sezon NBA'de mücadele ettiği 52 maçta 22 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı.
Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da 13-15 Şubat tarihlerinde yapılacak 2026 All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.
