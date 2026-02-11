Altın fiyatlarında son dakika! 11 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.090 TL ve ons altın fiyatı da 5.050 dolardan güne başlıyor. Fiyatlarda yatay görünüm devam ederken, dikkatler bugün TSİ saat 16:30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Analistler, tahminlerin altında kalabilecek bir verinin, FED’den faiz indirimi beklentilerini de artırabileceğini ve bunun kıymetli metallere pozitif yansıyabileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı dünkü işlemlerde %-0,65 oranında değer kaybederek 5.025 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatında TSİ 06:00 itibarıyla 5.050 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. İç piyasada 11 Şubat 2026 gram altın fiyatı da 7.090 TL’den güne başlarken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram satış fiyatı 7.425 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12 bin 90 TL’den gerçekleşiyor.

DİKKATLER İSTİHDAM VERİSİNDE

Altın fiyatlarını etkileyebilecek gelişmelere bakıldığında, dikkatler bugün TSİ saat 16:30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerinde olacak. Ülkede ocak ayında istihdamın 66 bin kişi artması beklenirken, işsizlik oranının %4,4’te sabit kalması ve saatlik kazançlardaki artışın da %0,3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Analistler, tahminlerin altında kalabilecek bir istihdam raporunun FED’den faiz indirimi beklentilerini de artırabileceğini ve bunun da kıymetli metallere pozitif yansıyabileceğini aktarıyor.

HARCAMALAR DA AZALIYOR

ABD’de istihdam piyasasından son dönemde zayıf sinyaller gelmişti. Ocak ayında ülkede işten çıkarmaların sayısı 108 bin 435'e yükselmiş ve bu rakam 2009'dan bu yana en yüksek ocak ayı verisi olarak kayıtlara geçmişti. İstihdamdaki zayıflık ABD’de tüketici harcamalarında da kendini gösterdi. Ülkede perakende satışlar aralıkta %0,4 artış beklentisine karşılık sabit kaldı. Bu veri de enflasyonist baskılarda hafiflemeye işaret ederek “daha düşük faiz” için destekleyici oldu.

Altın pusuda bekliyor! En kritik veri bugün geliyor

ALTINDA BEKLENTİLER

Piyasalarda bu yıl FED’in en az iki faiz indirimine gitme beklentisinin korunduğunu belirten analistler, “Bu da getiri sağlamayan altın fiyatlarını destekliyor. İstihdamdaki zayıflık faiz beklentilerini aşağı çekiyor ve parasal gevşeme için temel gerekçeyi güçlendiriyor. Öte yandan Çin’in ocak ayında da altın alımı serisini 15’inci aya taşıması ve diplomatik temaslara rağmen ABD-İran arasındaki gerilimin sürmesi, altın fiyatlarında aşağı yönlü riskleri sınırlıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

UBS’TEN YENİ RAPOR

Bu arada İsviçreli UBS analistleri de hafta başında paylaştıkları bir raporda; ABD faiz oranlarındaki daha fazla düşüşün altını elde tutma maliyetini düşürerek sarı metali destekleyeceğini, merkez bankalarının da alımlarının devam edebileceğini ve ons fiyatının yıl sonuna doğru 5.900 dolardan işlem görebileceğini aktardı.



