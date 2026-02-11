Survivor 2026’nın bu akşam yayınlanacak dokunulmazlık oyununda tansiyon yükseldi. Aynı takımda yer alan Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fiziksel temasın yaşandığı anlarda, diğer yarışmacılar müdahale ederek ikiliyi güçlükle ayırdı.

1 Ocak Perşembe günü başlayan Survivor 2026’da rekabet hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu sırasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında sözlü tartışma yaşandı.

Survivor 2026’da gerilim tavan: Nagihan ve Seren birbirine girdi

Tartışma büyüyünce Seren Ay Çetin’in sinirlerine hakim olamayarak takım arkadaşı Nagihan’a sert sözler söylediği duyuldu.

“KOLUMU YIRTTIN” DEDİ, ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Nagihan Karadere, “Neyi abartıyorum? Kolumu yırttın” diyerek tepki gösterdi. İkili birbirinin üzerine yürüyerek fiziksel temasta bulundu. Daha sonra ise diğer yarışmacıların müdahalesiyle güçlükle ayrıldılar.

Tartışmanın ardından Seren Ay Çetin gözyaşlarına boğuldu. İkilinin arasındaki gerilimin detayları ve ada konseyinde yaşanacak yüzleşme ise şimdiden merak konusu oldu.

