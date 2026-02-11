Televizyon ve sinema dünyası oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’dan gelen vefat haberiyle sarsıldı. Uzun yıllardır ekranların tanınan yüzleri arasında yer alan Arslan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberin ardından ''Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm nedeni nedir?'' soruları gündeme geldi.

Televizyon kariyerinde “Çemberimde Gül Oya”, “Hatırla Sevgili”, “Asi”, “Ezel”, “Yer Gök Aşk”, “Tatar Ramazan” ve “Poyraz Karayel” gibi projelerle tanınan Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Kanbolat Görkem Arslan sinemada da “Hayatın Tuzu”, “Teslimiyet”, “Yurt”, “Daire” ve “Enes Batur Gerçek Kahraman” gibi filkmlerde de rol almıştı. Peki, Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm nedeni nedir?

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Kanbolat Görkem Arslan 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Arslan 2004 yılından itibaren televizyon dizileri ve sinema projelerinde aktif olarak yer aldı. Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayatını kaybetti.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI MI?

Paylaşılan bilgilere göre Kanbolat Görkem Arslan İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde gece saatlerinde aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden eşi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından oyuncuyu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Arslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.



