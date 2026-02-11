Türk televizyonunun sevilen oyuncularından 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan'dan acı haber geldi. Beyoğlu'ndaki evinde gece yarısı fenalaşan Arslan, sağlık ekiplerince Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" ve son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisiyle tanınan oyuncunun ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan simalarından Kanbolat Görkem Arslan'dan acı haber geldi. "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel", "Bir Deli Rüzgar" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaşan oyuncu, 45 yaşında hayatını kaybetti.

GECE YARISI FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre Arslan, gece yarısı İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden eşi, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncu, ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ünlü oyuncunun rahatsızlığının kesin nedeni henüz açıklanmadı. Ölüm haberi kısa sürede sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

1981 yılında dünyaya gelen Kanbolat Görkem Arslan, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak kariyerine adım attı. Televizyon ve sinema projelerinde üstlendiği karakterlerle dikkat çeken Arslan, özellikle dramatik rollerdeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

"Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" ve "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarda rol alan Arslan, son dönemde "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Başarılı oyuncu, kariyeri boyunca birçok farklı karaktere hayat vererek Türk televizyon tarihine adını yazdırdı.

