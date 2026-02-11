Çankırı’da TOKİ 500 bin sosyal konut projelerine başvuru yapan vatandaşların beklediği kura süreci başladı. Çankırı il genelinde hayata geçirilecek projeler için kura çekimi noter gözetiminde gerçekleştiriliyor. Kura çekimiyle birlikte asil ve yedek hak sahipleri belli olurken Çankırı TOKİ kura sonuçları vatandaşların gündeminde. İşte, TOKİ Çankırı kurası asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı...

Çankırı TOKİ kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor. Sosyal konut projeleri kapsamında Çankırı Merkez için 650 konut ayrılırken, Atkaracalar’da 50, Bayramören’de 33, Çerkeş’te 100, Eldivan’da 120, Ilgaz’da 120, Kızılırmak’ta 50, Korgun’da 63, Kurşunlu’da 100, Orta ilçesinde 100 konut için kura çekimi yapılıyor. Diğer ilçeler için de kura çekimi sürerken gözler TOKİ Çankırı kurası asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama ekranına çevrildi...

ÇANKIRI TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Çankırı’da TOKİ sosyal konut projeleri için gerçekleştirilen kura çekiminin bitmesinin ardından hak sahipliği bilgileri noter onay işlemleri tamamlandıktan sonra sorgulanabilir olacak.

Sürecin kesinleşmesiyle birlikte sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Kura çekimi canlı yayında takip edilebilirken isimlerin sisteme yansıması noter işlemlerinin tamamlanma süresine göre değişiklik gösteriyor.

ÇANKIRI TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ÇANKIRI TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri TOKİ tarafından ilan ediliyor. Noter süreci bittikten sonra aynı bilgiler e-Devlet üzerinden de öğrenilebiliyor.

Başvuru sahipleri e-Devlet’te yer alan “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden asil ya da yedek listede yer alıp almadığını kontrol edebiliyor. Ayrıca kura çekiminin canlı yayın kaydı üzerinden de isimler takip edilebiliyor.

ÇANKIRI TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ CANLI YAYIN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 ÇANKIRI MERKEZ ÇANKIRI MERKEZ 650/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 650 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 2 ÇANKIRI ATKARACALAR ÇANKIRI ATKARACALAR 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 3 ÇANKIRI BAYRAMÖREN ÇANKIRI BAYRAMÖREN 33/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 33 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 4 ÇANKIRI ÇERKEŞ ÇANKIRI ÇERKEŞ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 5 ÇANKIRI ELDİVAN ÇANKIRI ELDİVAN 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 6 ÇANKIRI ILGAZ ÇANKIRI ILGAZ 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 7 ÇANKIRI KIZILIRMAK ÇANKIRI KIZILIRMAK 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 8 ÇANKIRI KORGUN ÇANKIRI KORGUN 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 9 ÇANKIRI KURŞUNLU ÇANKIRI KURŞUNLU 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 10 ÇANKIRI ORTA ÇANKIRI ORTA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 11 ÇANKIRI ORTA ÇANKIRI ORTA DODURGA 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur. 12 ÇANKIRI ORTA ÇANKIRI ORTA KALFAT 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 13 ÇANKIRI ORTA ÇANKIRI ORTA YAYLAKENT 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 14 ÇANKIRI ŞABANÖZÜ ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU 15 ÇANKIRI YAPRAKLI ÇANKIRI YAPRAKLI 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 11.02.2026 11:00 ÇANKIRI VALİLİĞİ SOSYAL TESİS TOPLANTI SALONU

