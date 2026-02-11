Son zamanlarda sosyal medyada hareketli tartışmalara yolan açan bir soru var: "Çiğ tavuk pişirilmeden önce yıkanmalı mı, yıkanmamalı mı?"

Pek çok kişi hijyen kaygısıyla tavuğu pişirmeden önce yıkamayı tercih ediyor. Yıkanmamış tavuğa duyulan bu güvensizlik, Asya, Karayipler, Güney Amerika, Afrika ve bazı Akdeniz kültürlerindeki birçok hanede hissediliyor. Ancak Batı dünyasının büyük bölümünde geçerli olan resmi gıda güvenliğinin bu konudaki değerlendirmesi net: Çiğ tavuk yıkanmamalı, çünkü bu işlem zararlı bakterilerin yayılmasına neden oluyor.

TAVUK ETİNİ YIKAMAK NEDEN RİSKLİ? İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden gıda mikrobiyolojisi doçenti Dr. Kimon-Andreas Karatzas, "Mutfakta tavuk yıkadığınızda, hastalığa neden olabilecek mikro damlacıklar oluşturuyorsunuz" diyor.

İngiltere Gıda Standartları Kurumu'na göre, tavuğu pişirmeden önce yıkamak, ''kampilobakter'' adlı bakterilerin el, mutfak tezgahı ve giysiler başta olmak üzere pek çok yere bulaşmasına neden olabilir.

KAMPİLOBAKTER NEDEN BU KADAR ÖLÜMCÜL? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kampilobakter, ishal hastalıklarının küresel ölçekteki dört temel nedeninden biri. er yıl neredeyse 10 kişiden 1'i hastalanmakta ve 33 milyon sağlıklı yaşam yılı kaybedilmektedir. Gıda kaynaklı hastalıklar, özellikle küçük çocuklar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Güvenli olmayan gıdalardan kaynaklanan en yaygın hastalıklar ishaldir ve her yıl 550 milyon kişi (5 yaşın altındaki 220 milyon çocuk dahil) bu hastalıklardan etkilenmektedir.

Kampilobakter türleri, sıcakkanlı hayvanların çoğunda yaygın olarak bulunur. Kanatlı hayvanlar, sığırlar, domuzlar, koyunlar ve deve kuşları gibi gıda hayvanlarında; kedi ve köpekler de dahil olmak üzere evcil hayvanlarda yaygındırlar. Bakteriler ayrıca kabuklu deniz ürünlerinde de bulunmuştur.

İNSANLAR NEDEN TAVUK ETİNİ KIYAMA GEREĞİ DUYUYOR? Bir araştırmaya göre, Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşayan insanların büyük çoğunluğu pişirmeden önce evde çiğ kümes hayvanı etini yıkıyor. Food Control dergisinde yayımlanan çalışma, tüketicilerin çiğ kümes hayvanı yıkama alışkanlıklarına ilişkin hem kendi beyanlarını hem de gözlemlenen davranışlarını değerlendirdi.

Pişirme öncesi yıkama alışkanlıklarına yönelik anket; Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam’da gerçekleştirildi. Bunu, Endonezya ve Malezya’da yapılan gözlemsel çalışmalar ve görüşmeler izledi.



Katılımcıların yüzde 96’sı, pişirmeden önce evde çiğ kümes hayvanını yıkadığını bildirdi. Bunun başlıca nedenleri; kir, sümüksü tabaka, kan veya tüyleri temizlemek istemeleri ve yıkamanın kendilerini daha güvende hissettirmesiydi. Ayrıca yıkamanın mikropları uzaklaştırdığına dair yanlış bir inanışın da yaygın olduğu görüldü. Katılımcılar bu alışkanlığı çoğunlukla aile üyelerinden ya da kendi deneyimlerinden öğrendiklerini ifade etti.



BAKTERİLERİ ÖLDÜRMENİN TEK YOLU PİŞİRMEK Uzmanlar ise "bakterileri öldürmenin tek yolu pişirmek ve bu tavukların çoğu zaten size satan şirket tarafından yıkanmış oluyor. Bu yüzden tekrar yıkamanın bir anlamı yok" diyor.

