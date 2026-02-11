11 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla yeni kabine listesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda iki bakanlıkta görev değişikliği yapıldı. Bu kapsamda yeni kabine listesi merak edilirken "Hangi bakanlıklar değişti" araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararları, gündemi hareketlendirdi. Kabinede gerçekleştirilen görev değişimleriyle birlikte bazı bakanlık koltuklarında yeni isimler göreve başladı. İşte, yeni kabine listesi...

YENİ KABİNE LİSTESİ BELLİ OLDU

11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Adalet Bakanlığı görevinde değişikliğe gidildi. Görevden affını isteyen Yılmaz Tunç’un yerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Akın Gürlek atandı. Atama, Anayasa’nın 104. ve 106. maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koltuğunda da isim değişikliği yapıldı. Daha önce bu görevi yürüten Ali Yerlikaya’nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

HANGİ BAKANLIKLAR DEĞİŞTİ?

