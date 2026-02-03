3 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı atamaları, yeni genelgeler ve yürürlüğe giren tebliğler Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan atama kararlarına göre Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına atamalar gerçekleştirildi.

3 ŞUBAT 2026 RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

3 Şubat 2026 tarihli ve 33157 sayılı Resmi Gazete kararına göre,

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atanmıştır"

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN NELER VAR? (3 ŞUBAT 2026)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/43)

GENELGE

–– Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) ile İlgili 2026/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2026 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

–– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

–– Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2026 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/15)

03 Şubat 2026 Tarihli ve 33157 Sayılı Resmî Gazete

