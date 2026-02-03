6 Şubat 2026 tarihine ilişkin okul tatili kararı, deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle yeniden gündeme geldi. Deprem bölgesindeki öğrenciler ve veliler, eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair valiliklerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bazı illerde anma programları kapsamında özel uygulamalar devreye alınırken Kahramanmaraş Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Peki, 6 Şubat okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil?

6 Şubat 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne denk gelen 6 Şubat Cuma günü için okul tatili beklentisi oluştu. Eğitim-öğretim takvimi ülke genelinde planlandığı şekilde devam ederken, deprem bölgesindeki illerde valilikler tarafından alınan kararlar dikkat çekiyor. Bu nedenle 6 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, il bazında yapılacak resmi açıklamalara göre netleşiyor.

6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat 2026 Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği, illere göre farklılık gösteriyor. Valiliklerden gelen resmi açıklamalara göre, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla il genelinde resmi ve özel tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Anma programları, mezarlık ziyaretleri ve beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle alınan bu karar, valilik tarafından kamuoyuna duyuruldu. Diğer iller için ise şu ana kadar benzer bir karar açıklanmadı. Önceki yıllarda

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

6 Şubat tarihi, Türkiye genelinde resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve okullar için bir tatil uygulaması söz konusu değil. Eğitim-öğretime ara verilmesi yalnızca valiliklerin aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleşiyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvimde 6 Şubat’a ilişkin genel bir tatil yer almıyor. Ancak deprem bölgesindeki illerde anma programları dikkate alınarak önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bazı illerde eğitime geçici olarak ara verilmesi gündeme geldi. 6 Şubat 2026 Cuma günü için şu ana kadar Kahramanmaraş'ta eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verileceği açıklandı.

6 ŞUBAT DEPREMİ 11 İL HANGİLERİ?

Depremin doğrudan etkilediği açıklanan 11 il alfabetik sırayla şöyledir: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa.

