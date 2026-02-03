Meteoroloji 14 ili sağanak yağış, 10 ili ise kar yağışı için uyardı. Türkiye genelinde çok bulutlu hakim olacağını belirten Meteoroloji, İstanbul’da ise sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. İşte Meteoroloji’nin son raporunda uyarı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde normallerin üzerinde, diğer yerlerde normal seyredecek.

Yurdun batı kesimleri ile Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapan Meteoroloji, rüzgarın hızının saatte 60 kilometreyi bulabileceğini belirtti. Rapora göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kış kapıdan geri döndü! Meteoroloji’den 14 ile sağanak, 10 ile kar uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, son raporunda şöyle uyardı:

Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebileceğini belirten Meteoroloji, yüksek kesimli yerleri ise çığ tehlikesine karşı uyardı.

14 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji’nin son raporuna göre sağanak yağış beklenen iller şöyle;

10 İLDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin son raporuna göre kar yağışı beklenen iller şöyle;

Afyonkarahisar, Adana, Sivas, Bolu, Düzce, Artvin, Kars, Erzurum, Malatya, Van.

Öte yandan Marmara Bölgesi’nde ise parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgede sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtildi. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Meteoroloji’nin son raporuna göre İstanbul’da hava sıcaklığı bugün 7 derece civarında seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

