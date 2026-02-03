Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Osmaniye’de; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin katılımıyla “Türkiye’min Gücüne Bak” temalı anma töreni düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törene ilişkin hazırlanan “Gün Ağarır” isimli ağıdı paylaşarak, “Gün ağardı, yaraları sardık, biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yeniden umutla, gururla doğduk. 6 Şubat Asrın Felaketi’nin 3. yılında; elini milletinin üzerinden bir an olsun çekmeyen liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle Osmaniye’de buluşacağız” mesajını verdi.

Erdoğan ve Bahçeli katılacak! 6 Şubat anması Osmaniye'de

455 BİN 357 EV VE İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ

Deprem bölgesinde felaket sonrası ilk konutların temelleri 15. günde atıldı. 45. günde ilk köy evleri Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde teslim edildi. 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede 200 bin kişilik ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi. Son bir yılda 254 bin bağımsız bölüm daha tamamlandı ve 27 Aralık 2025’te Hatay’da 455 bininci son konut da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törende teslim edildi. Böylece deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilerek Asrın İnşa Seferberliği tamamlanmış oldu.



