İBB, hayatı felç eden hava şartlarına karşı her türlü olumsuzluğu tek bir uyarı metnine sığdırdı: Sel, buzlanma ve kar için tedbirinizi alın!

İstanbul’da dün fırtına çatıları uçurup ağaçları devirirken, İBB’den vatandaşa yönelik oldukça geniş kapsamlı bir tedbir listesi paylaşıldı.

AKOM verilerine dayanarak yapılan açıklamada; su baskınından kar yağışına, buzlanmadan dona kadar her türlü olumsuzluğa karşı vatandaşın dikkatli olması istendi.

ÇOKLU RİSK ŞAŞIRTTI

Aynı anda hem su baskınına hem de buzlanmaya karşı nasıl tedbir alınacağı merak konusu olurken; açıklamada “su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar” gibi neredeyse bütün afet türleri tek bir uyarı metnine sığdırıldı.

45 AYRI OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Kenti dün akşamdan itibaren esir alan hava şartları sebebiyle şehrin genelinde 45 farklı olay bildirildi. 17 ağaç devrilirken, iki çatı uçtu, iki istinat duvarı çöktü, tabelalar yerinden çıktı.

İBB ekipleri bu olaylara müdahale ettiklerini duyururken, soğuk havanın bu sabah (salı) etkisini sürdüreceği, yarın ise sıcaklığın bir anda 15 dereceye çıkacağı belirtildi.

