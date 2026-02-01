AKOM ve Prof. Dr. Orhan Şen’den peş peşe gelen İstanbul açıklamaları kafa karıştırdı. AKOM, Pazartesi için kar yağışını işaret ederken, Orhan Şen “Kar yok” dedi. Sıcaklığın minimum 2 dereceye ineceği İstanbul’da yarın kar yağışı olacak mı? İşte son uyarılar…

Hava sıcaklığının yeniden düştüğü İstanbul’da kar yağışının olup olmayacağına ilişkin merak sürerken, AKOM ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den açıklamalar peş peşe geldi. AKOM, Pazartesi için “Kar var” dedi, Orhan Şen “Kar yok” dedi. İşte kafa karıştıran İstanbul açıklamaları…

İstanbul’un yeniden ne zaman kar yağışı etkisi altında olacağına ilişkin soruların ardı arkası kesilmezken, gelen açıklamalar kafaları daha da karıştırdı.

İstanbul’da ‘kar’ karmaşası! AKOM tarih verdi, Orhan Şen ‘Yok’ dedi

AKOM "PAZARTESİ" DEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün yayınladığı haftalık tabloda, İstanbul’da Pazartesi günü kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Bazı ilçelerinde kar ve karla karışık yağmur görüleceğini belirten AKOM’un açıklamasında İstanbul’da Pazartesi günü minimum sıcaklığın 2, maksimum sıcaklığın 7 derece olacağı belirtildi. AKOM yağış miktarının ise 10-20 kilogram arasında olacağını öngördü.

ÖĞLE SAATLERİ İÇİN UYARDI

AKOM’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Öğle saatleri itibariyle etkili olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden (poyraz) esen fırtına ile birlikte etkisini artıracağı, gece saatlerinde (22.00) kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.”

ORHAN ŞEN “İSTANBUL’DA KAR YOK” DEDİ

AKOM’un ardından bir açıklama da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Şen, İstanbul’da 17 dereceye kadar düşen sıcaklığın Pazartesi günü 10 dereceye kadar düşeceğini belirtti.

Orhan Şen, AKOM’un aksine yarın için kar yağışı olmayacağını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen “Trakya’da, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyinde. İstanbul’da kar yağışı bugün de yarın da yok., Pazartesi, Salı günü de yok. Kar İstanbul’un kapısına kadar geliyor. Edirne, Trakya’da kar yağışı etkili olacak ama İstanbul’da içeri girmeyecek” dedi.

Şen, “İstanbul’da kar yok. Yarın da yok. İsteyen Trakya’ya gidebilir” paylaşımını yaptı.

AKOM’un İstanbul için 1 haftalık hava durumu raporu şöyle:

02.02.2026 – PAZARTESİ

Min: 2 °C – Max: 7 °C, Karla Karışık Yağmurlu, Yağış Miktarı: 10 – 20 kg arası

03.02.2026 – SALI

Min: 1 °C – Max: 5 °C, Çok Bulutlu, Yağış Beklenmiyor

04.02.2026 – ÇARŞAMBA

Min: 4 °C – Max: 10 °C, Parçalı ve Az Bulutlu, Yağış Beklenmiyor

05.02.2026 – PERŞEMBE

Min: 6 °C – Max: 12 °C, Parçalı ve Az Bulutlu, Yağış Beklenmiyor

06.02.2026 – CUMA

Min: 8 °C – Max: 12 °C, Sağanak Yağmurlu, Yağış Miktarı: 5 – 12 kg arası

07.02.2026 – CUMARTESİ

Min: 8 °C – Max: 13 °C, Hafif Yağmurlu, Yağış Miktarı: 2 – 5 kg arası

