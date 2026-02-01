İstanbul’da ‘kar’ karmaşası! AKOM tarih verdi, Orhan Şen ‘Yok’ dedi
AKOM ve Prof. Dr. Orhan Şen’den peş peşe gelen İstanbul açıklamaları kafa karıştırdı. AKOM, Pazartesi için kar yağışını işaret ederken, Orhan Şen “Kar yok” dedi. Sıcaklığın minimum 2 dereceye ineceği İstanbul’da yarın kar yağışı olacak mı? İşte son uyarılar…
- AKOM, 02.02.2026 Pazartesi günü İstanbul'da karla karışık yağmur beklendiğini, sıcaklığın 2-7°C olacağını açıkladı.
- Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Pazartesi ve Salı günleri İstanbul'da kar yağışı olmayacağını ifade etti.
- Şen'e göre kar yağışı Trakya ve Batı Karadeniz'de etkili olacak ancak İstanbul'a ulaşmayacak.
- AKOM'un haftalık raporu, Pazartesi sonrası Salı'dan Perşembe'ye kadar İstanbul için kar yağışı öngörmüyor.
Hava sıcaklığının yeniden düştüğü İstanbul’da kar yağışının olup olmayacağına ilişkin merak sürerken, AKOM ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den açıklamalar peş peşe geldi. AKOM, Pazartesi için “Kar var” dedi, Orhan Şen “Kar yok” dedi. İşte kafa karıştıran İstanbul açıklamaları…
İstanbul’un yeniden ne zaman kar yağışı etkisi altında olacağına ilişkin soruların ardı arkası kesilmezken, gelen açıklamalar kafaları daha da karıştırdı.
Meteoroloji’den çifte uyarı! 12 ile kar, 22 ile sağanak geliyor
AKOM "PAZARTESİ" DEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün yayınladığı haftalık tabloda, İstanbul’da Pazartesi günü kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Bazı ilçelerinde kar ve karla karışık yağmur görüleceğini belirten AKOM’un açıklamasında İstanbul’da Pazartesi günü minimum sıcaklığın 2, maksimum sıcaklığın 7 derece olacağı belirtildi. AKOM yağış miktarının ise 10-20 kilogram arasında olacağını öngördü.
ÖĞLE SAATLERİ İÇİN UYARDI
AKOM’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Öğle saatleri itibariyle etkili olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden (poyraz) esen fırtına ile birlikte etkisini artıracağı, gece saatlerinde (22.00) kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.”
ORHAN ŞEN “İSTANBUL’DA KAR YOK” DEDİ
AKOM’un ardından bir açıklama da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Şen, İstanbul’da 17 dereceye kadar düşen sıcaklığın Pazartesi günü 10 dereceye kadar düşeceğini belirtti.
Orhan Şen, AKOM’un aksine yarın için kar yağışı olmayacağını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen “Trakya’da, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyinde. İstanbul’da kar yağışı bugün de yarın da yok., Pazartesi, Salı günü de yok. Kar İstanbul’un kapısına kadar geliyor. Edirne, Trakya’da kar yağışı etkili olacak ama İstanbul’da içeri girmeyecek” dedi.
Şen, “İstanbul’da kar yok. Yarın da yok. İsteyen Trakya’ya gidebilir” paylaşımını yaptı.
Kar kalınlığı boyları aştı! Bu kentte tabelalar görünmez oldu
AKOM’un İstanbul için 1 haftalık hava durumu raporu şöyle:
02.02.2026 – PAZARTESİ
Min: 2 °C – Max: 7 °C, Karla Karışık Yağmurlu, Yağış Miktarı: 10 – 20 kg arası
03.02.2026 – SALI
Min: 1 °C – Max: 5 °C, Çok Bulutlu, Yağış Beklenmiyor
04.02.2026 – ÇARŞAMBA
Min: 4 °C – Max: 10 °C, Parçalı ve Az Bulutlu, Yağış Beklenmiyor
05.02.2026 – PERŞEMBE
Min: 6 °C – Max: 12 °C, Parçalı ve Az Bulutlu, Yağış Beklenmiyor
06.02.2026 – CUMA
Min: 8 °C – Max: 12 °C, Sağanak Yağmurlu, Yağış Miktarı: 5 – 12 kg arası
07.02.2026 – CUMARTESİ
Min: 8 °C – Max: 13 °C, Hafif Yağmurlu, Yağış Miktarı: 2 – 5 kg arası