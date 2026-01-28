Anadolu Ajansı
Kar kalınlığı boyları aştı! Bu kentte tabelalar görünmez oldu
Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Bitlis'te, kar kalınlığının yüksek olmasından dolayı trafik tabelaları kar altında kaldı. Kente bağlı bazı köylerin yolları ise kar yağışından dolayı kapandı.
Özetle
Van, Muş ve Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor, köy yolları kapalı ve trafik tabelaları kar altında kaldı.
- Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları (yoğun kar ve soğuk) etkili oluyor.
- Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerleşim birimlerine ulaşım kesildi ve köy yolları kapandı.
- Bitlis'te 2 köy yolu ulaşıma kapalı olup, kar kalınlığı nedeniyle trafik tabelaları kar altında kaldı.
- Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı hayatı da olumsuz etkiliyor.
KÖY YOLLARI KAPANDI
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kar nedeniyle kentte 2 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.
TABELALAR KAR ALTINDA KALDI
Kurtkan, ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Öte yandan kentte kar kalınlığının yüksek olmasından dolayı trafik tabelaları kar altında kaldı.
