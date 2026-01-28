Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Bitlis'te, kar kalınlığının yüksek olmasından dolayı trafik tabelaları kar altında kaldı. Kente bağlı bazı köylerin yolları ise kar yağışından dolayı kapandı.

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı hayatı da olumsuz etkiliyor.

KÖY YOLLARI KAPANDI

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kar nedeniyle kentte 2 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.

TABELALAR KAR ALTINDA KALDI

Kurtkan, ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Öte yandan kentte kar kalınlığının yüksek olmasından dolayı trafik tabelaları kar altında kaldı.

