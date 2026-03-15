Anadolu Ajansı
Aksaray'da feci kaza! Bayram tatili için memlekete gidiyorlardı, bir aile yok oldu
Aksaray-Nevşehir kara yolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ömer Koç olay yerinde, eşi Zeliha Koç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada çiftin 4 çocuğu ağır yaralanırken, ailenin bayram tatili için İstanbul’dan Nevşehir’e gittikleri öğrenildi.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Aksaray-Nevşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir aileden baba ve anne hayatını kaybetti, 4 çocuk ağır yaralandı.
- Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında şarampole devrildi.
- Sürücü Ömer Koç olay yerinde hayatını kaybetti.
- Anne Zeliha Koç ve 4 çocuğu ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
- Anne Zeliha Koç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Koç ailesinin bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Nevşehir'e gittikleri belirtildi.
Aksaray'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Araba şampole devrildi, bir aile parçalandı. Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM VİDEOLARI
Durdurmaya çalıştığı kamyonun altında kaldı! Kağıthane'deki feci kaza kamerada
ANNE BABA ÖLDÜ, 4 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri, sürücü Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan anne Zeliha Koç ve 4 çocuğu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Şanlıurfa'da kaza! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var
MEMLEKETLERİNE VARAMADILAR
Öte yandan, Koç ailesinin bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Nevşehir'e gittikleri öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR