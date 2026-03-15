Aksaray-Nevşehir kara yolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ömer Koç olay yerinde, eşi Zeliha Koç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada çiftin 4 çocuğu ağır yaralanırken, ailenin bayram tatili için İstanbul’dan Nevşehir’e gittikleri öğrenildi.

Aksaray'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Araba şampole devrildi, bir aile parçalandı. Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNE BABA ÖLDÜ, 4 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri, sürücü Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan anne Zeliha Koç ve 4 çocuğu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETLERİNE VARAMADILAR

Öte yandan, Koç ailesinin bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Nevşehir'e gittikleri öğrenildi.

