İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da kaza! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olayda 5 yaşındaki bir çocuk öldü, 8 kişi de yaralandı.
Ceylanpınar - Akçakale Karayolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 yaşında bir çocuk öldü, 8 kişi yaralandı.
- Kaza, Ceylanpınar - Akçakale Karayolu üzeri Aksehrin yol ayrımı mevkisinde meydana geldi.
- İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu her iki araç hurdaya döndü.
- Kazada 5 yaşındaki Dünya Buhan olay yerinde hayatını kaybetti.
- Kazada 8 kişi yaralandı.
- Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Harran ilçesinde akrabalarının ziyaretine gitmek üzere evden çıkan İ.A. yönetimindeki 63 ALC 084 plakalı otomobil, yol ayrımında karşı yönden gelen H.B. idaresindeki 68 EY 845 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALI
Çarpmanın etkisiyle her iki araç hurdaya dönerken, kazada 5 yaşındaki Dünya Buhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
