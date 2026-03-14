Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olayda 5 yaşındaki bir çocuk öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Ceylanpınar - Akçakale Karayolu üzeri Aksehrin yol ayrımı mevkisinde yaşandı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARI Kaza sonrası çocukların çığlıklarına rağmen kavga ettiler! O anlar kamerada

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Harran ilçesinde akrabalarının ziyaretine gitmek üzere evden çıkan İ.A. yönetimindeki 63 ALC 084 plakalı otomobil, yol ayrımında karşı yönden gelen H.B. idaresindeki 68 EY 845 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Şanlıurfa'da kaza! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALI

Çarpmanın etkisiyle her iki araç hurdaya dönerken, kazada 5 yaşındaki Dünya Buhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

