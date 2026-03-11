İhlas Haber Ajansı • Onikişubat
Kaza sonrası çocukların çığlıklarına rağmen kavga ettiler! O anlar kamerada
Kaydet
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan tartışma çocukların korku dolu çığlıkları arasında kavgaya dönüştü. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda araçlarındaki hasarı unutup birbirine saldıran tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR