İstanbul'da Kuyumcukent AVM'de uzun namlulu silahla 20 milyon liralık soygun yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'u Bahçelievler ilçesinde, 9 Mart Pazartesi günü saat 07.22'de Kuyumcukent AVM'nin kapalı otopark bölümünde hayrete düşüren bir soygun meydana geldi.

20 MİLYONLA KAÇTILAR

7 kişi uzun namlulu silahlarla otopark bölümüne gelmiş, şüpheliler içeride bulunan 20 milyon lirayı araca yükleyerek olay yerinden kaçmıştı. O anlar ise otoparkın güvenlik kamerasıyla anbean kayıt altına alınmıştı.

Kuyumcukent'teki 20 milyonluk soygunda yeni gelişme! 8 kişi gözaltında

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay sonrası harekete geçen polis, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

