Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, hakkındaki disiplin soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Ardahan'da vali yardımcısıyken birkaç gün önce Yozgat'a vali yardımcısı olarak atanan Mustafa Berat Kasımoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kasımoğlu hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 05.03.2026 tarihi itibariyle Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat KASIMOĞLU hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış;

Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu görevden uzaklaştırıldı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun'un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat KASIMOĞLU İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU KİMDİR?

1990'da İstanbul Eminönü'nde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Eyüp Topçular İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra lise hayatına Gaziosmanpaşa Plevne Lisesi'nde devam etti.

Üniversite eğitimine Kocaeli Üniversitesi'nde başlayan Kasımoğlu, ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2014 yılında mezun oldu.

2016 yılında girdiği 105. dönem kaymakamlık sınavını kazanarak, Temmuz 2017'de Kahramanmaraş il stajına başlayan Kasımoğlu, kısa süre sonra Kırklareli Babaeski ve Trabzon Of ilçelerinde kaymakam refikliği görevlerini yürüttü. Sonrasında Giresun'un Dereli ilçesinde vekalet görevini üstlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2019 tarihli kararnamesiyle İkizce Kaymakamlığına atanarak bu görevine başlamış, 2021 kararnamesi ile Hakkari Vali Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Son olarak Ardahan'da vali yardımcısı olarak atandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası