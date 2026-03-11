Anadolu Ajansı
FIFA'dan Türk kulübüne ceza: 6 puanı daha silindi, eksi 51'e kadar düştü
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Disiplin Komitesi, TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a 6 puan daha silme cezası verdi.
Trendyol 1'inci Lig'de bu sezon çıktığı 30 maçta 27 mağlubiyet ve 3 beraberlik olan ve ödenmeyen borçlar sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor'a, FIFA'dan kötü bir haber daha geldi.
6 PUAN SİLME CEZASI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor hakkında 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.
Küme düşmesi kesinleşen Adana temsilcisi, 1'inci Lig'de eksi 51 puanla 20'nci ve son sırada yer alıyor.
