Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Disiplin Komitesi, TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a 6 puan daha silme cezası verdi.

Trendyol 1'inci Lig'de bu sezon çıktığı 30 maçta 27 mağlubiyet ve 3 beraberlik olan ve ödenmeyen borçlar sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor'a, FIFA'dan kötü bir haber daha geldi.

1940 yılında kurulan Adana Demirspor'un 25 milyon euro borcu bulunuyor.

6 PUAN SİLME CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor hakkında 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.

Küme düşmesi kesinleşen Adana temsilcisi, 1'inci Lig'de eksi 51 puanla 20'nci ve son sırada yer alıyor.

