İhlas Haber Ajansı • Sivas
Sivas'ta tamamen kuruyan göl yeniden su tuttu!
Sivas'ta tamamen kuruyarak zemininde beyaz tuz tabakası oluşan Kellah Gölü, yağan karların erimesiyle yeniden su tuttu. Yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, dron ile görüntülendi.
Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda etkili yoğun kuraklık, Kellah Gölü'nün tamamen kurumasına sebep oldu. Ulaş ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Kellah Gölü'nden geriye beyaz tuz tabakası kalmıştı. Kış boyunca kentte etkili olan bol yağışlar, göle yeniden can suyu oldu.
GÖL YENİDEN SU TUTTU
Kış boyunca yağan karın erimesi sonrası Kellah Gölü yeniden su tuttu. Yaz aylarında kuruyan ve üzerinde rahatlıkla yürünebilen Kellah Gölü'nün su tutmuş hali dron ile görüntülendi.
Gölün 2 farklı hali, yaşanan kuraklık ve sonrasındaki su bolluğunu gözler önüne serdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR