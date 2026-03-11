Sivas'ta tamamen kuruyarak zemininde beyaz tuz tabakası oluşan Kellah Gölü, yağan karların erimesiyle yeniden su tuttu. Yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, dron ile görüntülendi.

Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda etkili yoğun kuraklık, Kellah Gölü'nün tamamen kurumasına sebep oldu. Ulaş ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Kellah Gölü'nden geriye beyaz tuz tabakası kalmıştı. Kış boyunca kentte etkili olan bol yağışlar, göle yeniden can suyu oldu.

Gölün kurumuş hali

GÖL YENİDEN SU TUTTU

Kış boyunca yağan karın erimesi sonrası Kellah Gölü yeniden su tuttu. Yaz aylarında kuruyan ve üzerinde rahatlıkla yürünebilen Kellah Gölü'nün su tutmuş hali dron ile görüntülendi.

Gölün su tutmuş hali

Gölün 2 farklı hali, yaşanan kuraklık ve sonrasındaki su bolluğunu gözler önüne serdi.

