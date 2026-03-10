TFF duyurdu: 1'inci Lig'de 33, 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1'inci Lig'de 33, 34 ve 35'inci hafta maçlarının programını açıkladı.
- 33'üncü hafta maçları 3-5 Nisan tarihlerinde oynanacak.
- 34'üncü hafta maçları 7-9 Nisan tarihlerinde oynanacak.
- 35'inci hafta maçları 11-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Trendyol 1'inci Lig'de 33'ncü hafta 3 Nisan Cuma, 4 Nisan Cumartesi ve 5 Nisan Pazar günleri oynanacak. 34'üncü hafta maçları 7 Nisan Salı, 8 Nisan Çarşamba ve 9 Nisan Perşembe günü yapılacak. 35'inci hafta mücadelesinin tarihleri ise 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi olarak duyuruldu.
12inci Lig’de 3 haftalık programı şöyle:
33'ÜNCÜ HAFTA
3 Nisan Cuma
14.30 Adana Demirspor - Manisa FK
17.00 Pendikspor - Atakaş Hatayspor
20.00 Bodrum FK - Ümraniyespor
20.00 Çorum FK - Bandırmaspor
4 Nisan Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Vanspor FK
13.30 Sarıyerspor - Serikspor
16.00 Erzurumspor FK - Iğdır FK
19.00 Sakaryaspor - İstanbulspor
5 Nisan Pazar
16.00 Özbelsan Sivasspor - Esenler Erokspor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor
34'ÜNCÜ HAFTA
7 Nisan Salı
14.30 Bandırmaspor - Sarıyerspor
14.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor
17.00 Manisa FK - Pendikspor
20.00 Çorum FK - Bodrum FK
8 Nisan Çarşamba
14.30 Serikspor - Van Spor FK
17.00 Iğdır FK - Ankara Keçiörengücü
20.00 Ümraniyespor - Sakaryaspor
9 Nisan Perşembe
17.00 Boluspor - Özbelsan Sivasspor
20.00 İstanbulspor - Erzurumspor FK
20.00 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler
35'İNCİ HAFTA
11 Nisan Cumartesi
13.30 Sarıyerspor - Atakaş Hatayspor
16.00 Pendikspor - Çorum FK
19.00 Bodrum FK - Bandırmaspor
12 Nisan Pazar
13.30 Van Spor FK - Manisa FK
16.00 Adana Demirspor - Iğdır FK
19.00 Ankara Keçiörengücü - Serikspor
13 Nisan Pazartesi
17.00 Özbelsan Sivasspor - İstanbulspor
17.00 Erzurumspor FK - Boluspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ümraniyespor
20.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor