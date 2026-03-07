TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Adana Demirspor'u sahasında 4-0 mağlup eden Sakaryaspor, 11 maç aradan sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Sakaryaspor, Trendyol 1'inci Lig'e 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak, 5 haftada 5 puan kazandı. Sonraki 3 maçta 1 defa kazanan, 1'i hükmen 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlı takım, 8 haftada 8 puan topladı. Sonraki 3 maçını da kazanan Sakarya temsilcisi, sezondaki tek galibiyet serisi sonucu puanını 17'ye yükseltti. Sakaryaspor, sezonun ilk yarısının kalan 8 maçında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle devreyi 22 puanla 16'ncı sırada bitirdi.

Sakaryasporlu oyuncuların gol sevinci

SON 12 MAÇTA 6 PUAN

Ligin 17'nci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Sakarya ekibi; Arca Çorum FK, Manisa FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Sipay Bodrum FK, Boluspor, Erzurumspor FK, Atko Grup Pendikspor ve Özbelsan Sivasspor maçlarından yenilgiyle ayrıldı.

Bandırmaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve SMS Grup Sarıyerspor ile berabere kalan Sakaryaspor, dün sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek, 11 maçın ardından 3 puan kazandı.

Sakaryaspor 4-0 Adana Demirspor

Ligde 28 puanla 18'inci sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

