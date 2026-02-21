SPOR SERVİSİ
Sakaryaspor'da Hakan Kutlu kararı: 7 maça çıktı, 52 günde gitti
TFF 1'inci Lig takımlarından Sakaryaspor, iç sahada alınan 2-0'lık Pendikspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Özetle
Spor 2 dk önce
Sakaryaspor, 30 Aralık'ta anlaşmaya vardığı teknik direktör Hakan Kutlu ile 20 Şubat'ta yollarını ayırma kararı aldı.
- TFF 1'inci Lig takımlarından Sakaryaspor, yeknik direktör Hakan Kutlu'nun görevine son verdiğini açıkladı.
- Devre arasında anlaşma sağlanan Kutlu ile 7 maça çıkan Sakaryaspor, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Trendyol 1'inci Lig ekibi Sakaryaspor'un, 30 Aralık'ta anlaşmaya varıldığını açıkladığı Hakan Kutlu'nun görevine 20 Şubat'ta son verme kararı alması dikkat çekti.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen 54 yaşındaki çalıştırıcı ile 7 maça çıkan Sakaryaspor, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
