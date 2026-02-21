TFF 1'inci Lig takımlarından Sakaryaspor, iç sahada alınan 2-0'lık Pendikspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol 1'inci Lig ekibi Sakaryaspor'un, 30 Aralık'ta anlaşmaya varıldığını açıkladığı Hakan Kutlu'nun görevine 20 Şubat'ta son verme kararı alması dikkat çekti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen 54 yaşındaki çalıştırıcı ile 7 maça çıkan Sakaryaspor, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

