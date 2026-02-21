Bilim insanları söz konusu rezonansı, yıldırım aktivitesini ve dolayısıyla iklim değişikliği ile küresel ısınmayı takip etmek için hassas bir araç olarak kullanabiliyor.

MeteoAgent uzmanları, Şubat ayındaki artışı orta şiddette bir güneş patlamasına bağladı. Bilim insanları, jeomanyetik bozulmaları sıfırdan 9’a kadar uzanan bir ölçekle izliyor.

Uyku sırasında oluşan ve saniyede dört ila sekiz döngü arasında değişen "teta" dalgalarının, Schumann Rezonansı ile senkronize olduğu öne sürülüyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Japonya’da yapılan bir araştırmada Schumann Rezonansı ile kan basıncı arasındaki ilişki mercek altına alındı. Düşük frekanslı elektromanyetik değişimlerden etkilenme ihtimali üzerinde duruldu. Ancak elde edilen bulguların daha çok korelasyona dayandığı, çevresel ve fizyolojik başka faktörlerin de etkili olabileceği aktarıldı.

KESİN KANIT YOK

Bilim dünyasında, Dünya’nın elektromanyetik "uğultusunun" insan sağlığı üzerinde doğrudan ve net bir etkisi olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Tartışmalar sürerken, somut ve kesinleşmiş bir bilimsel sonuç ortaya konmuş değil.