Dünya’nın frekansında görülmemiş artış! Uzmanlar uyardı: Başınız ağrıyabilir
Dünya’nın titreşimlerinde sıra dışı bir yükseliş kaydedildi.
Gezegenin "uğultu benzeri" doğal kalp atışı olarak bilinen Schumann Rezonansı, Şubat ayı boyunca olağan seviyelerin üzerine çıktı.
Uzay hava durumu izleme uygulaması MeteoAgent, frekanstaki artışın ölçümlere yansıdığını duyurdu.
DÜNYA'NIN KALP ATIŞLARI: SCHUMANN REZONANSI NEDİR?
Schumann rezonansı, Dünya'nın yer kabuğu ile iyonosfer tabakası arasında yıldırımlar sonucu oluşan elektromanyetik dalgaların yaklaşık 7.83 Hz frekansında sürekli yansımasıyla meydana gelen küresel bir rezonans.
Bilim insanları söz konusu rezonansı, yıldırım aktivitesini ve dolayısıyla iklim değişikliği ile küresel ısınmayı takip etmek için hassas bir araç olarak kullanabiliyor.
ORTA ŞİDDETTE GÜNEŞ PATLAMASI ETKİSİ
MeteoAgent uzmanları, Şubat ayındaki artışı orta şiddette bir güneş patlamasına bağladı. Bilim insanları, jeomanyetik bozulmaları sıfırdan 9’a kadar uzanan bir ölçekle izliyor.
Geçtiğimiz ay yaşanan güneş patlamaları sırasında ölçüm seviyesi dört gün boyunca 5,0’ın üzerine çıkmıştı.
"BEYİN DALGALARIYLA BAĞLANTILI"
Doğal frekanstaki değişimin beyin dalgalarıyla bağlantılı olabileceğine dair iddialar gündeme geldi.
Uyku sırasında oluşan ve saniyede dört ila sekiz döngü arasında değişen "teta" dalgalarının, Schumann Rezonansı ile senkronize olduğu öne sürülüyor.
BELİRTİLER NELER?
Ani frekans artışlarının; baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, beyin sislenmesi, ruh hali değişimleri ve uyku bozuklukları gibi şikayetlerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.
Belirtiler, beyin dalgalarındaki ritim değişimiyle ilişkilendiriliyor.
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?
Japonya’da yapılan bir araştırmada Schumann Rezonansı ile kan basıncı arasındaki ilişki mercek altına alındı. Düşük frekanslı elektromanyetik değişimlerden etkilenme ihtimali üzerinde duruldu. Ancak elde edilen bulguların daha çok korelasyona dayandığı, çevresel ve fizyolojik başka faktörlerin de etkili olabileceği aktarıldı.
KESİN KANIT YOK
Bilim dünyasında, Dünya’nın elektromanyetik "uğultusunun" insan sağlığı üzerinde doğrudan ve net bir etkisi olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Tartışmalar sürerken, somut ve kesinleşmiş bir bilimsel sonuç ortaya konmuş değil.