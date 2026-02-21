Sarı-lacivertliler, 42 milyon euroluk maliyetiyle (14,4 milyon euro imza parası, 11 milyon euro garanti ücret) gündem olan N'Golo Kante'nin fiziksek olarak hazır hale gelebilmesi için harekete geçti. Yıldız orta saha, Gençlerbirliği maçında 62 dakika, Trabzon deplasmanında 72 dakika, Nottingham Forest mücadelesinde 76 dakika sahada kalmıştı.

Fenerbahçe'de tüm imkânlar zorlanarak ve Youssef En-Nesyri takasta kullanılarak devre arasında Al-Ittihad'dan transfer edilen N'Golo Kante şaşkınlığı yaşıyor. 2,5 yıl sözleşme karşılığında 42 milyon euroluk maliyetiyle dudak uçuklatan 34 yaşındaki orta saha, 2'si Süper Lig, 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 karşılaşmada beklentileri karşılayamadı.

N'Golo Kante, Trabzonspor maçında 72 dakika mücadele etti.

7 TOP KAYBI, 2 İSABETSİZ ORTA, 1 KİLİT PAS

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kante, 2 müsabakada ne defansif olarak ne de ofans katkısıyla verimli oldu. Girdiği 15 ikili mücadelenin 7'sini kaybederken, maç başı 7 top kaybı gerçekleştirdi. Sadece 1 şut atarken, onda da isabet bulamadı. Arkadaşlarına yaptığı 2 ortada adresi tutturamadı. Hücum aksiyonunda ise yalnızca 1 kilit pas denedi.

ÖZEL İDMAN YAPACAK

Binlerce taraftarın havalimanında karşıladığı dünyaca ünlü Fransız yıldız, fiziksel olarak takımın oldukça gerisinde bulunuyor. Bu nedenle tecrübeli oyuncu için özel antrenman programı hazırlandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası