Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fransız kulübü Angers'ten kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in kiralık sözleşmesinde yer alan 'şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu' maddesinin Nottingham Forest maçında devreye girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmada görev yapan Sidiki Cherif hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulübün ara transfer döneminde Angers'tan renklerine bağladığı 19 yaşındaki Fransız santrforun sözleşmesinde bulunan kritik madde dikkat çekti.

Sidiki Cherif

TOPLAM MALİYETİ 22 MİLYON EURO

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Nottingham Forest maçında ilk 11'de forma giyen Sidiki Cherif'in mukavelesinde bulunan "zorunlu satın alma opsiyonu" otomatik olarak yürürlüğe girdi. 4 milyon euro kiralama bedeli ödenen Cherif'in bonservis bedeli ise 18 milyon euro. Böylece genç santrforun sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 22 milyon euro oldu.

NOTTINGHAM FOREST PERFORMANSI

Kadıköy'de Premier Lig ekibine karşı 90 dakika sahada kalan Sidiki Cherif, etkisiz bir görüntü verdi. 25 defa topla buluşan Fransız oyuncu, 1 şut attı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Bu da senin eserin hoca! Nottingham Forest hezimetinin mimarı Demenico Tedesco

Haberle İlgili Daha Fazlası