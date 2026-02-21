TESKİ tarafından yapılan açıklamalar sonrası 21 Şubat 2026 Cumartesi günü Tekirdağ’da yaşanan planlı su kesintilerinin detayları merak konusu oldu. Ana şebeke arızası nedeniyle birçok mahallede su kesintisi uygulanırken vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintiden etkilenen bölgeleri araştırıyor.

Ergene, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa’da farklı saat aralıklarında başlayan su kesintileri günlük hayatı etkilerken, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak verilmesi bekleniyor. TESKİ’nin yayımladığı kesinti programı ile mahalle mahalle saat bilgileri de netlik kazandı.

TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ergene, Ulaş Mahallesi, Bitiş saati: 21 Şubat 12:30

Marmaraereğlisi, Sultnaköy Mahallesi, Elmalıbağ Cad., Bitiş saati: 12.00

Süleymanpaşa ilçesinde 100. Yıl, Zafer, Aydoğdu, Çınarlı ve Vatan mahallelerinde sabah 08.30’da başlayan kesintinin 11.00 itibarıyla sona ermesi öngörülüyor. Arıza giderme çalışmalarının planlanan saatten önce tamamlanması durumunda suların daha erken verilmesi mümkün olurken, teknik sürece bağlı olarak kısa süreli gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

TESKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi vatandaşların anlık bilgi alabilmesi için düzenli olarak güncelleniyor. İlçe, mahalle ve saat bilgileri üzerinden yapılan sorgulamalarla suyun ne zaman geleceği öğrenilebiliyor.

Yetkililer, kesinti yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşların resmi internet sitesi ve mobil hizmetler üzerinden arıza ve kesinti durumunu takip edebileceğini belirtiyor.

