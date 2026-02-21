Fenerbahçe’ye şampiyonluk hayalleri kurduran, Süper Lig’in yenilgisiz, rekortmen çalıştırıcısı, Avrupa arenasında fena çuvalladı. Sistem çöktü, tehlike çanları çalıyor!

EMİN ULUÇ - Premier Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest, Fenerbahçe’nin pembe rüyasına karabasan gibi çöktü. Vitor Pereira yeni takımıyla ilk sınavında Kadıköy’den büyük bir zaferle çıkarken, geride bir enkaz ve doğrularını sorgulayan bir takım bıraktı.

SAVUNULACAK YANI YOK

Süper Lig’in yenilmezi, derbilerin baskını Domenico Tedesco, maçın ardından genel bir eleştiri yaparken, kendini takımdan ayırmadı, ancak faturanın kendine kesilmesinden de kurtulamadı. Zira Premier Lig’de çok daha iyi durumda olan Aston Villa’ya bu kadar ezilmeyen Fenerbahçe’nin Nottingham hezimeti bizzat hocanın kendi eseriydi.

Bu da senin eserin hoca! Nottingham Forest hezimetinin mimarı Demenico Tedesco

BU FİLMİ ÇOK GÖRDÜK

Guendouzi’nin yanına henüz hazır olmayan Kante’yi koyarak orta sahayı İngilizlere teslim eden Tedesco, Talisca ve Asensio’nun da yerleriyle oynayıp hücum hattını da bozunca Fenerbahçe tam anlamıyla “error” verdi. Hoca oyuncu değişikliği yaptı ama buna rağmen formasyona dokunmadı. Şişelerle taktik veren, rakibe göre pozisyon alan, hamleleriyle gidişatı değiştiren Tedesco bu sefer âdeta kilitlendi ve sistem çöktü. Avrupa’ya büyük ölçüde veda eden Fenerbahçe’de hocaya şimdilik toz konduran yok, ancak Süper Lig’de de işler sarpa sarmaya başlarsa peri masalından kâbusa uyanmak işten bile değil…

İNGİLİZ SEVİNCİ! PEREİRA’YA ALKIŞ

Nottingham Forest’ın bu sezon dördüncü hocasıyla kazandığı Fenerbahçe zaferi İngilizleri coşturdu. Alkışlar ise Vitor Pereira’ya geldi. The Times “Sezonun en iyi performansı” yorumu yaparken The Sun’ın Pereira için, “Balayı dönemleri ve kısa süreli toparlanmalar konusunda uzman” ifadesi dikkati çeken başlıklardan biri oldu.

BİR SAKAT, BİR CEZALI! SAVUNMADA KRİZ

Fenerbahçe, Nottingham’dan fark yerken savunması da gerçek anlamda dağıldı. Skriniar’ın sakatlığı maçta Oostwerwolde de cezalı duruma düştü. Sarı lacivertliler, rövanşta Çağlar ile Yiğit Efe’ye kaldı. Ligde ise Skriniar’ın yokluğunda, Oosterwolde’ye eşlik etmesi beklenen isim Yiğit Efe olacak.

BİR ARAP KLASİĞİ! KANTE EKSİK GELDİ

Al İttihad’dan transfer edilen N’Golo Kante, Arap yarımadasından gelen her futbolcu gibi fiziksel eksikliğin sıkıntılarını yaşıyor. Kante, takımın seviyesini yakalamak için özel program uyguluyor. Anderson Talisca da sarı lacivertli takımda ilerleyen haftalarda kendini bulmuştu.

HATALAR SİLSİLESİ

Kante ısrarıyla orta sahayı zayıflattı.

Talisca’yı geri, Asensio’yu sağa çekerek hücum hattını bozdu.

Oyuna müdahalede geç ve yetersiz kaldı.

Çözüm üretmeyi başaramadı.

SKRİNİAR 7 MAÇ YOK

n Nottingham maçında sakatlanan Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan kaptanın millî araya kadar forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu süreçte 7 maç kaçıracak Skriniar, Kasımpaşa, Nottingham (D), Antalya (D), Gaziantep (D), Samsunspor, Karagümrük (D) Gaziantep karşısında forma giyemeyecek. Skriniar’ın Beşiktaş derbisiyle sahalara geri dönmesi bekleniyor.

