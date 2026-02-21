Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş GAİN'in Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile yapacağı final maçı öncesi resmi başvuruda bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sö konuzu talebi kabul etmedi. Beşiktaş'ın futbol takımı, aynı gün ve saatte Süper Lig'de maça çıkacak.

Beşiktaş, erkek basketbol takımının Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile yapacağı final maçının saatinin değişmesi yönündeki talebin TBF tarafından reddedildiğini duyurdu.

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş GAİN'in Fenerbahçe Beko ile karşılaşacağı Türkiye Kupası final maçının 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı hatırlatılarak, "Kulübümüz tarafından maç saatine ilişkin değişiklik talebinde bulunulmuş ancak söz konusu talep, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda olumsuz sonuçlanmıştır" denildi.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 23'ünü haftasında aynı gün ve saatte Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi konuk edecek.

