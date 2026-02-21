İhlas Haber Ajansı
Elektrik arızasına gitmişlerdi! Donmak üzereyken kurtarıldılar
Kayseri'nin Sarız ilçesinde elektrik arızası için gittikleri dağlık bölgede mahsur kalan 3 işçi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi yakınlarında elektrik arızasına giden KCETAŞ personeli 3 kişi dağlık alanda mahsur kalarak donma tehlikesi geçirdi.
AMFİBİK KURTARMA ARACI İLE ULAŞTILAR
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Amfibik arama kurtarma aracı ile işçilere ulaşan ekipler, işçileri bulundukları yerden alarak ambulansa getirdi.
Ambulansta ilk müdahalelerinin ardından Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.
